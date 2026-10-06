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projekcije

Nakon debakla protiv Engleza Hrvatskoj prijeti borba za ostanak u Ligi A. Već su poznati mogući protivnici

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N1 Info
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06. lis. 2026. 08:23
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03.10.2026., stadion HNK Rijeka, Rijeka - UEFA Liga nacija Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska je u samo desetak dana od borbe za četvrtfinale Lige nacija stigla do borbe za ostanak među elitom. Nakon pobjede protiv Češke 2:1 uslijedila su dva teška poraza – Španjolska je u Sevilli slavila 4:1, a Engleska je na Rujevici pobijedila Hrvatsku nevjerojatnih 7:0, što je najteži poraz u povijesti hrvatske reprezentacije.

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Nakon tri kola Hrvatska ima samo tri boda, a prema projekcijama Football Meets Data mogla bi završiti u doigravanju za ostanak u Ligi A.

Ako Hrvatska ne popravi rezultate, umjesto četvrtfinala mogle bi je čekati dvije utakmice za ostanak u najvišem rangu Lige nacija. Među mogućim protivnicima u takvom scenariju pojavljuju se Bosna i Hercegovina, s 13,3 posto vjerojatnosti, te Škotska, s 10,9 posto.

Ovo su samo projekcije, ne konačni ždrijeb, no sama činjenica da je Hrvatska već u ovakvim kalkulacijama dovoljno govori o padu nakon poraza od Engleske. Hrvatska do kraja skupine ima još tri utakmice – protiv Španjolske, Engleske i Češke – i još uvijek sama odlučuje o svojoj sudbini, prenosi Index.hr.

Što Hrvatsku čeka ako završi treća ili četvrta?

U slučaju plasmana među prve dvije reprezentacije Hrvatska bi izborila četvrtfinale i izbjegla bilo kakvu borbu za ostanak.

Ako završi treća, njezin će se učinak uspoređivati s trećeplasiranima iz ostalih skupina. Dvije najbolje trećeplasirane reprezentacije ostaju u Ligi A, dok dvije najslabije odlaze u doigravanje. Pritom se u usporedbi ne računaju rezultati protiv posljednjeplasirane momčadi iz skupine.

Četvrto mjesto donosi još veći rizik. Dvije najbolje četvrtoplasirane reprezentacije izborit će doigravanje za ostanak, dok će dvije najslabije izravno ispasti u Ligu B.

U doigravanju dvije utakmice

Ako Hrvatska završi u doigravanju, igrat će protiv jedne od drugoplasiranih reprezentacija iz Lige B. Igrat će se dvije utakmice, prva na terenu reprezentacije iz nižeg ranga. O prolasku odlučuje ukupni rezultat nakon 180 minuta. Ako bude izjednačen, slijede produžeci, a potom i jedanaesterci.

Doigravanje za ostanak odnosno promociju na rasporedu je od 25. do 30. ožujka 2027. godine.

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hrvatska nogometna reprezentacija liga nacija

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