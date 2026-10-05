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Što učiniti ako vam je dijete primilo sporno cjepivo? HZJZ objavio pojašnjenja
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je pojašnjenja nakon odluke Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva protiv tuberkuloze proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd.
Razlog su četiri sumnje na ozbiljnu nuspojavu, osteitis odnosno osteomijelitis, zabilježene kod male djece tijekom ove godine.
Sva djeca kod koje se sumnja na tu nuspojavu cijepljena su tijekom 2024. i početkom 2025. cjepivom istog proizvođača. HZJZ navodi da u posljednjih desetak godina nije zabilježen nijedan slučaj BCG osteitisa ili osteomijelitisa, zbog čega su četiri sumnje u jednoj godini ocijenjene kao neočekivano visoka učestalost.
Cjepiva su primijenjena u različitim zdravstvenim ustanovama, što smanjuje vjerojatnost da je riječ o pogrešci prilikom cijepljenja. U upotrebi su bile dvije serije cjepiva, a tijekom približno godinu i pol primijenjeno je oko 60.000 doza. HALMED je zato obustavio primjenu cjepiva tog proizvođača dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrdi mogući razlog povećane učestalosti nuspojava.
HZJZ pritom poručuje roditeljima djece koja su primila to cjepivo da nema razloga za preventivne preglede ako dijete nema simptome. Nisu potrebni rendgen, ultrazvuk, magnetska rezonancija ni druge dijagnostičke pretrage.
Ako se pojavi neki od simptoma...
Roditelji bi, međutim, trebali obratiti pozornost na dugotrajniju ili postupno nastalu oteklinu u području kosti ili zgloba, bol i osjetljivost, ograničenje pokreta, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Ako se pojavi neki od tih simptoma, potrebno je javiti se pedijatru i napomenuti da je dijete primilo BCG cjepivo.
BCG osteitis ili osteomijelitis može se pojaviti nekoliko mjeseci, pa čak i nekoliko godina nakon cijepljenja, a prvi simptomi u prosjeku se javljaju oko godinu dana nakon primanja cjepiva. Bolest uglavnom napreduje polako i često nije praćena visokom temperaturom ili drugim izraženim općim simptomima.
Prema većini epidemioloških studija, očekivana učestalost ove nuspojave iznosi između jednog i tri slučaja na milijun primijenjenih doza, iako postoje istraživanja s višim procjenama. U najnovijim službenim podacima za cjepivo koje se koristilo u Hrvatskoj navodi se učestalost od jednog slučaja na 1000 do 10.000 doza.
Ako se bolest ne prepozna i ne liječi na vrijeme, moguće su trajne promjene zahvaćene kosti, ograničena pokretljivost zgloba ili deformitet kralježnice. Ipak, HZJZ ističe da se bolest uspješno liječi antituberkuloznim lijekovima, a ponekad je potreban i manji kirurški zahvat. Ako se otkrije dovoljno rano, kost se može potpuno oporaviti bez trajnih posljedica.
Novorođenčad se do daljnjega neće cijepiti BCG-om
U Hrvatskoj trenutačno nema drugog BCG cjepiva koje bi se moglo primjenjivati kod novorođenčadi. Zbog toga se djeca do daljnjega neće cijepiti BCG-om u rodilištima. HZJZ navodi da će javnost biti obaviještena ako se ponovno omogući primjena ovog ili nekog drugog cjepiva.
HZJZ ističe da zbog privremene obustave zdravlje djece nije ugroženo. BCG cjepivo prvenstveno služi sprječavanju teških, diseminiranih oblika tuberkuloze kod djece, uključujući milijarnu tuberkulozu i tuberkulozni meningitis, no rizik od tuberkuloze kod male djece u Hrvatskoj već je dulje vrijeme vrlo nizak.
Hrvatska se od 2017. smatra zemljom niske incidencije tuberkuloze, s manje od 10 oboljelih na 100.000 stanovnika. Od 2011. do 2025. zabilježeno je 5508 oboljelih, među kojima je bilo 21 dijete mlađe od pet godina, odnosno 0,4 posto svih slučajeva. U tom razdoblju nije zabilježen nijedan slučaj tuberkuloznog meningitisa kod djece i adolescenata.
HZJZ se osvrnuo i na pitanje predstavljaju li migranti iz zemalja s visokom učestalošću tuberkuloze dodatni rizik. Navode da takve osobe mogu imati viši individualni rizik od bolesti, ali se tuberkuloza u pravilu prenosi nakon bliskog i dugotrajnog kontakta s osobom koja ima zarazni oblik plućne tuberkuloze. Najveći su rizik zato ukućani i drugi bliski kontakti oboljele osobe.
Od srpnja 2026. migranti iz zemalja s visokom učestalošću tuberkuloze pregledavaju se na znakove bolesti prije dolaska u Hrvatsku prilikom podnošenja zahtjeva za dozvolu boravka. HZJZ navodi i da posljednjih godina nije zabilježen nijedan slučaj prijenosa tuberkuloze s migranta na hrvatskog državljanina.
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