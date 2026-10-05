Što učiniti ako vam je dijete primilo sporno cjepivo? HZJZ objavio pojašnjenja

Roditelji bi, međutim, trebali obratiti pozornost na dugotrajniju ili postupno nastalu oteklinu u području kosti ili zgloba, bol i osjetljivost, ograničenje pokreta, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Ako se pojavi neki od tih simptoma, potrebno je javiti se pedijatru i napomenuti da je dijete primilo BCG cjepivo.