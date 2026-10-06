HZJZ objavio nove rezultate: Kakva je voda iz slavine na području Ličko-senjske županije?

Ilustracija: Swanky Fella on Unsplash

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) proveo je novo uzorkovanje vode sa slavine za razdoblje od 21. do 24. rujna 2026., a rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga i Raba zdravstveno ispravna i sigurna za piće.

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Ukupno je uzeto 29 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama, unutar zona opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja, Povljana, Pag sjever, Pag jug i Rab primorje.

PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Do sada je ukupno analizirano 150 uzoraka vode. Rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode koju distribuira javni isporučitelj. U jednom uzorku sa slavine utvrđena je povišena koncentracija željeza, a u drugom povišena koncentracija aluminija.

Dodatno je HZJZ analizirao je uzorke sirove, neobrađene vode s tri izvorišta – Mrđenovac, Tonkovića vrilo i Hrmotine.

Svi kemijski nalazi, uključujući metale i PFAS spojeve potpuno su uredni. U sirovoj vodi utvrđena su uobičajena mikrobiološka odstupanja koja su prirodna za vodu koja nije obrađena.

Sirova voda nije voda koja se izravno isporučuje građanima. Prije ulaska u vodoopskrbni sustav voda se obrađuje i dezinficira. Analize vode uzete na mjestima potrošnje potvrdile su da je nakon obrade voda mikrobiološki i kemijski ispravna.

"Izvanredno uzorkovanje nastavlja se sukladno dinamici koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo, a rezultate objavljujemo jednom tjedno", naveli su iz HZJZ-a.

Odlukom Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026., HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava te dva puta mjesečno analize sirove vode iz crpilišta.