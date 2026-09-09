Nastavlja se kontrola vode
Oglasio se HZJZ: PFAS spojevi u Gospiću nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je da su PFAS spojevi pronađeni u otpadu i podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću, ali i naglasio da dosadašnja ispitivanja pokazuju da ti spojevi nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava.
Prema svim do sada dostupnim rezultatima, voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna. PFAS spojevi (tzv. vječne kemikalije) nisu detektirani ni u jednom od 73 uzorka uzeta iz javne vodoopskrbe, ističe u srijedu Zavod.
Dodaje kako se praćenje stanja nastavlja te kako će javnost biti obaviještena o svim novim relevantnim nalazima.
"U 73 do sada uzorkovana uzorka vode iz javne vodoopskrbe PFAS spojevi nisu detektirani", naveo je Zavod, napominjući da su nalazi dobiveni u sklopu vještačenja koja se provode za potrebe USKOK-a u kaznenom postupku povezanom s ilegalnim odlagalištem otpada u Bilajskoj ulici 50.
Zavod navodi da su vještaci Geotehničkog fakulteta utvrdili prisutnost PFAS spojeva u podzemnim vodama iz mjernih bušotina, odnosno piezometara, koje se nalaze u neposrednoj blizini odlagališta te da su dodatnim vještačenjem HZJZ-a i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ PFAS spojevi pronađeni i u uzorcima otpada s iste lokacije. Spojevi pronađeni u otpadu podudaraju se s onima utvrđenima u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta.
„Utvrđene koncentracije PFAS spojeva u podzemnim vodama oko odlagališta nalaze se u nižem rasponu u usporedbi s razinama onečišćenja koje se uobičajeno bilježe u podzemnim vodama u blizini odlagališta“, naglašava Zavod.
Nizak do zanemariv rizik za javnu vodoopskrbu
Ističe i da novi nalazi ne mijenjaju dosadašnju stručnu procjenu prema kojoj je rizik da ilegalno odlagalište u Bilajskoj 50 utječe na izvore koji se koriste za javnu vodoopskrbu nizak do zanemariv.
Važno je naglasiti da se odlagalište nalazi izvan zona sanitarne zaštite i izvan slivnih područja izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu na području Ličko-senjske županije. Takvu procjenu potvrdili su vještaci Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, a na isti zaključak upućuje i dodatna analiza Hrvatskog geološkog instituta, navodi Zavod.
U okviru izvanrednog uzorkovanja do sada su analizirana 73 uzorka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava i ni u jednom uzorku PFAS spojevi nisu detektirani. Dosadašnji rezultati potvrđuju opravdanost postojećeg načina praćenja. Monitoring će se nastaviti, a njegov opseg prilagođavat će se procjeni rizika i svim novim stručnim saznanjima.
Nastavlja se kontrola vode
HZJZ najavljuje kako će nastaviti pratiti stanje vode iz javne vodoopskrbe te analizirati vodu iz individualnih zdenaca. O svim rezultatima javnost će biti pravodobno obaviještena.
Napominje i kako individualni zdenci nisu dio javnog vodoopskrbnog sustava. Prema važećim propisima u Hrvatskoj i Europskoj uniji nisu obuhvaćeni državnim monitoringom vode za ljudsku potrošnju, već su za njihovo održavanje i kontrolu odgovorni vlasnici odnosno korisnici.
Uskok je u srijedu objavio nove nalaze o otpadu u Benkovcu i Gospiću, za koji je zaključeno da su PFAS spojevi, poznati i kao vječne kemikalije, prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu.
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