Oglasio se HZJZ: PFAS spojevi u Gospiću nisu dospjeli u vodu iz javnih vodoopskrbnih sustava

Zavod navodi da su vještaci Geotehničkog fakulteta utvrdili prisutnost PFAS spojeva u podzemnim vodama iz mjernih bušotina, odnosno piezometara, koje se nalaze u neposrednoj blizini odlagališta te da su dodatnim vještačenjem HZJZ-a i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ PFAS spojevi pronađeni i u uzorcima otpada s iste lokacije. Spojevi pronađeni u otpadu podudaraju se s onima utvrđenima u podzemnim vodama u neposrednoj blizini odlagališta.