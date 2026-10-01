rezultati testiranja
HZJZ se oglasio o povišenim razinama PFAS-a kod Gospićana
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) potvrdio je u četvrtak da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
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Zastupnik u Europskom parlamentu iz redova grupacije Zeleni/ESA Gordan Bosanac (Možemo!) ranije je u četvrtak na konferenciji za medije u Europskom parlamentu s kolegama iz grupacije predstavio rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi, prema kojem je kod pet od sedam testiranih stanovnika Gospića utvrđena povišena razina tih spojeva.
"Istraživanje pokazuje da su ispitanici nekad u životu bili izloženi PFAS spojevima, ne govori o njihovu izvoru i putevima izloženosti. Rezultati ove analize ne mogu se dovesti u vezu s otpadom u Gospiću", odgovorili su iz HZJZ-a na upit Hine.
Za odluku o posebnom zdravstvenom praćenju stanovnika, kako su naveli, potrebno je prvo utvrditi opseg i trajanje moguće povećane izloženosti te odrediti koje bi zdravstvene postupke nalazi opravdavali, što rezultati "malog broja dobrovoljaca" ne omogućuju za cijelo stanovništvo.
Iz HZJZ-a su istaknuli da Hrvatska, na prijedlog Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju, od ove godine provodi istraživački monitoring trifluoroctene kiseline (TFA), najmanjeg i najpostojanijeg spoja iz skupine PFAS, u vodi za piće. Praćenje PFAS spojeva u hrani provodi se odvojeno, pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Na pitanje o referentnim vrijednostima PFAS spojeva u krvi, iz Zavoda su odgovorili da takve vrijednosti ne postoje ni na globalnoj razini, zbog čega izraz "povišeno" treba uvijek povezati s konkretnim kriterijem usporedbe.
Naveli su da, primjerice, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) nije utvrdila odgovarajuću zdravstvenu graničnu koncentraciju TFA u krvi.
Dodali su da se potreba za dodatnim pretragama procjenjuje pojedinačno, prema zdravstvenom stanju i podacima o izloženosti svakog pojedinca, te poručili da samo ovo istraživanje ne opravdava opću zabranu konzumacije lokalne hrane niti zaključak da je voda iz javne vodoopskrbe neispravna.
Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije koristiti zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i pridržavati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
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