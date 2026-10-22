nepravomoćno kažnjen
Igor Štimac izgubio sudski spor protiv Našeg Hajduka
Nogometni trener i bivši igrač hrvatske reprezentacije i Hajduka Igor Štimac nepravomoćno je izgubio spor protiv Udruge Naš Hajduk zbog niza optužbi, ali i uvreda koje je godinama javno iznosio na njezin račun. Općinski sud u Splitu dosudio je nedavno Udruzi 3500 eura naknade štete, više od 1100 eura parničnih troškova i pripadajuće kamate. Presuda nije pravomoćna i u tijeku je žalbeni postupak.
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Igor Štimac nepravomoćno je izgubio spor protiv Udruge Naš Hajduk zbog niza optužbi, ali i uvreda koje je godinama javno iznosio na njezin račun. Općinski sud u Splitu dosudio je nedavno Udruzi 3500 eura naknade štete, više od 1100 eura parničnih troškova i pripadajuće kamate. Presuda nije pravomoćna i u tijeku je žalbeni postupak, piše Index.
No ni sudska presuda Štimca očito nije spriječila da nastavi s vrlo sličnim javnim prozivkama. Nakon Torcinog kortea uoči utakmice s Ajaxom u kojem je bilo nacističkih i antisemitskih pjesma i povuka Štimac se ponovno obrušio i na Naš Hajduk.
U objavi na Facebooku ustvrdio je da Hajduk ima "preko 300 zaposlenih u klubu preko udruge NH" koji ga, prema njegovoj tvrdnji, godišnje koštaju više od 20 milijuna eura. Dodao je da se od javnosti očekuje da vjeruje kako više nema "nepotizma ni uhljeba", u što on, napisao je, ne vjeruje.
Za tvrdnju da je više od 300 ljudi zaposleno "preko udruge NH" nije ponudio dokaz, a dostupni financijski podaci Hajduka ne potvrđuju takvu konstrukciju. Trošak zaposlenika kluba uključuje i igrače i stručni stožer, dok se broj zaposlenih prema službenim podacima ne približava Štimčevoj brojci od 300.
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