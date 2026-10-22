Igor Štimac izgubio sudski spor protiv Našeg Hajduka

U objavi na Facebooku ustvrdio je da Hajduk ima "preko 300 zaposlenih u klubu preko udruge NH" koji ga, prema njegovoj tvrdnji, godišnje koštaju više od 20 milijuna eura. Dodao je da se od javnosti očekuje da vjeruje kako više nema "nepotizma ni uhljeba", u što on, napisao je, ne vjeruje.