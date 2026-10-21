OSTAJE U OPORBI
Ivica Baksa za N1 otkrio zašto nije glasao za opoziv Plenkovićeve Vlade: "Nisam žetončić"
Saborski zastupnik Nezavisne platforme Sjever, stranke međimurskog župana Matije Posavca, Ivica Baksa za N1 kaže da ostaje u oporbi, a da se suzdržao pri glasanju o opozivu premijera Andreja Plenkovića i njegove vlade jer ne želi sudjelovati u političkim svađama. Smatra da je najvažnije riješiti problem ilegalnog otpada u Gospiću, a uvjeren je kako će to učiniti upravo Plenkovićeva vlada.
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"Otkad sam u Saboru, uvijek govorim isto: podržavam ono što je dobro i ne podržavam ono što je loše, bez obzira dolazi li to iz HDZ-a ili SDP-a. Nisam ni za HDZ ni za SDP, a nisam ni protiv HDZ-a ni SDP-a. U ovoj situaciji nisam htio biti ni protiv koga. Ostajemo oporbena stranka, nisam u Saboru da bih se svađao ni sa kime nego želim da se stvari riješe", rekao nam je Ivica Baksa.
Dodao je kako je njemu najvažnije da se riješi problem ilegalnog otpada odloženog u Gospiću, a uvjeren je kako će taj problem riješiti upravo Plenkovićeva vlada.
"Ostajemo u oporbi i podržat ćemo sve što je dobro, a nećemo ono što je loše. Nisam žetončić, poduzetnik sam i najvažnije mi je da se rješavaju problemi građana. U Saboru se ne radi dobro, previše se vremena gubi na poslovničke rasprave i nevažne teme i građani to vide", poručio je Baksa.
Tko je Ivica Baksa?
Ivica Baksa prvi zastupnički mandat u Hrvatskom saboru započeo je u svibnju 2024. godine, kao zamjenik Matije Posavca, župana Međimurske županije. Tijekom političke karijere bio je u HNS-u, pa Reformistima Radimira Čačića, da bi postao blizak suradnik Matije Posavca.
Završio je Tehničku industrijsko-obrtničku školu Čakovec kao tehničar cestovnog prometa. Od 2015. do saborskih klupa radio je kao voditelj komercijalnih poslova, a potom i direktor tvrtke Interkast, čiji je i vlasnik.
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