Ivica Baksa za N1 otkrio zašto nije glasao za opoziv Plenkovićeve Vlade: "Nisam žetončić"

"Otkad sam u Saboru, uvijek govorim isto: podržavam ono što je dobro i ne podržavam ono što je loše, bez obzira dolazi li to iz HDZ-a ili SDP-a. Nisam ni za HDZ ni za SDP, a nisam ni protiv HDZ-a ni SDP-a. U ovoj situaciji nisam htio biti ni protiv koga. Ostajemo oporbena stranka, nisam u Saboru da bih se svađao ni sa kime nego želim da se stvari riješe", rekao nam je Ivica Baksa.