reakcija na fašističku povorku
Štimac žestoko o Torcidi i medijima: "Prvi put svastika, sada nova glupost"
Igor Štimac godinama je u hladnom ratu s dijelom Torcide i Našim Hajdukom, a sada je oštro osudio ponašanje navijača i iznio niz optužbi.
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"Specijalni rat Vučića i domaćih izdajnika protiv RH i čista glupost Torcide!", naslovio je Igor Štimac podužu objavu na Facebooku.
Odmah na početku naglasio je da njegov dugogodišnji sukob s pojedincima iz Torcide nije tajna, ali smatra da trenutačna situacija zahtijeva drukčiji pristup, prenosi tportal.
"Glupost onoga tko je režirao korteo"
Štimac je nedvosmisleno kritizirao skandiranje Hitleru i Auschwitzu te spominjanje Anne Frank tijekom kortea uoči utakmice s Ajaxom.
"Glupost ideje onog koji je režirao korteo i poveo skandiranje Hitleru, Auschwitzu i spominjao Anne Frank samo dokazuje nisku razinu razumijevanja kritičnosti stanja u našem društvu", napisao je.
Ipak, smatra da reakcije na incident nadilaze sam događaj. U objavi je optužio dio hrvatskih medija i političke oporbe da koriste Torcidine ispade za širi politički obračun, a pritom je iznio i nepotkrijepljene tvrdnje o mogućoj unaprijed pripremljenoj kampanji protiv Hrvatske.
Štimac tvrdi da se slični navijački događaji u drugim zemljama promatraju drukčije, dok se u Hrvatskoj, prema njegovu mišljenju, pretvaraju u političko pitanje.
Pohvalio Torcidinu povijest, ali joj uputio ozbiljne zamjerke
Značajan dio objave posvetio je Torcidinoj ulozi tijekom Domovinskog rata, podsjećajući na njezine poginule pripadnike, humanitarne akcije i doprinos navijačkoj kulturi.
No zatim se vratio kritikama koje godinama upućuje splitskoj navijačkoj skupini i udruzi Naš Hajduk.
Zamjera im nasilje prema neistomišljenicima, prijetnje, napade na igrače i štetu koju je Hajduk tijekom godina pretrpio zbog navijačkih izgreda. Posebno je kritizirao njihov odnos prema upravljanju klubom, tvrdeći da su izostale reakcije na dugogodišnji nedostatak trofeja.
Usporedio je i događaje iz 1995., kada je Hajduk također igrao protiv Ajaxa u četvrtfinalu Lige prvaka, s ovotjednim korteom, tvrdeći da su društvene i političke okolnosti tada bile bitno drukčije.
Na kraju je Torcidi uputio izravnu poruku.
"Prvi puta ste im dali vjetar u leđa s crtanjem svastike, a neki dan s novom glupošću. Budite pametni, provjetrite redove i ne dajte neprijateljima naše krvlju stvorene zemlje novi prostor za optužbe!", napisao je Štimac.
Objavu je završio uvredljivom porukom novinarima, uz napomenu da postoje rijetke iznimke.
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