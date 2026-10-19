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reakcija na fašističku povorku

Štimac žestoko o Torcidi i medijima: "Prvi put svastika, sada nova glupost"

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N1 Info
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19. lis. 2026. 08:33
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Photo: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Denis Kapetanovic/PIXSELL

Igor Štimac godinama je u hladnom ratu s dijelom Torcide i Našim Hajdukom, a sada je oštro osudio ponašanje navijača i iznio niz optužbi.

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"Specijalni rat Vučića i domaćih izdajnika protiv RH i čista glupost Torcide!", naslovio je Igor Štimac podužu objavu na Facebooku.

Odmah na početku naglasio je da njegov dugogodišnji sukob s pojedincima iz Torcide nije tajna, ali smatra da trenutačna situacija zahtijeva drukčiji pristup, prenosi tportal.

"Glupost onoga tko je režirao korteo"

Štimac je nedvosmisleno kritizirao skandiranje Hitleru i Auschwitzu te spominjanje Anne Frank tijekom kortea uoči utakmice s Ajaxom.

"Glupost ideje onog koji je režirao korteo i poveo skandiranje Hitleru, Auschwitzu i spominjao Anne Frank samo dokazuje nisku razinu razumijevanja kritičnosti stanja u našem društvu", napisao je.

Ipak, smatra da reakcije na incident nadilaze sam događaj. U objavi je optužio dio hrvatskih medija i političke oporbe da koriste Torcidine ispade za širi politički obračun, a pritom je iznio i nepotkrijepljene tvrdnje o mogućoj unaprijed pripremljenoj kampanji protiv Hrvatske.

Štimac tvrdi da se slični navijački događaji u drugim zemljama promatraju drukčije, dok se u Hrvatskoj, prema njegovu mišljenju, pretvaraju u političko pitanje.

Pohvalio Torcidinu povijest, ali joj uputio ozbiljne zamjerke

Značajan dio objave posvetio je Torcidinoj ulozi tijekom Domovinskog rata, podsjećajući na njezine poginule pripadnike, humanitarne akcije i doprinos navijačkoj kulturi.

No zatim se vratio kritikama koje godinama upućuje splitskoj navijačkoj skupini i udruzi Naš Hajduk.

Zamjera im nasilje prema neistomišljenicima, prijetnje, napade na igrače i štetu koju je Hajduk tijekom godina pretrpio zbog navijačkih izgreda. Posebno je kritizirao njihov odnos prema upravljanju klubom, tvrdeći da su izostale reakcije na dugogodišnji nedostatak trofeja.

Usporedio je i događaje iz 1995., kada je Hajduk također igrao protiv Ajaxa u četvrtfinalu Lige prvaka, s ovotjednim korteom, tvrdeći da su društvene i političke okolnosti tada bile bitno drukčije.

Na kraju je Torcidi uputio izravnu poruku.

"Prvi puta ste im dali vjetar u leđa s crtanjem svastike, a neki dan s novom glupošću. Budite pametni, provjetrite redove i ne dajte neprijateljima naše krvlju stvorene zemlje novi prostor za optužbe!", napisao je Štimac.

Objavu je završio uvredljivom porukom novinarima, uz napomenu da postoje rijetke iznimke.

Teme
igor štimac nacističko skandiranje navijački izgredi političke optužbe torcida

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