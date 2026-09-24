Gradonačelnik Senja tvrdi da 30 godina ne pije tamošnju vodu, stigao mu odgovor iz Vodovoda

U N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić o sigurnosti vode govorili su direktor Vodovoda Hrvatsko primorje Milan Nekić i voditeljica službe crpljenja, zahvaćanja i prerade vode Martina Galić Rukavina, koji su pojasnili kako se voda kontrolira nakon događaja s otpadom u Gospiću te što pokazuju dosadašnje analize.

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Tema sigurnosti vode ponovno je otvorena nakon problema s ilegalno odloženim otpadom na području Gospića, ali i izjave gradonačelnika Senja da već 30 godina ne pije vodu u tom gradu.

Nekić je istaknuo da je voda na cijelom uslužnom području njihova društva pogodna za ljudsku potrošnju.

Nakon svega što se dogodilo s odlagalištem u Gospiću, ali i zbog različitih izjava koje su se pojavile u javnosti, pojačan je nadzor kvalitete vode, objasnio je Nekić. U nadzor su uključeni Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva, Državni zavod za javno zdravstvo te županijski zavodi za javno zdravstvo iz triju županija.

"Uzorci vode uzimaju se jednom tjedno i mjesečno, prema preporuci, i svi uzorci vode na uslužnom području broj 28 su ispravni i jasno pokazuju da je voda ispravna za potrošnju", poručio je Nekić.

O izjavi senjskoj gradonačelnika: Voda je ispravna za ljudsku potrošnju

Rezultati analiza dostupni su na službenim stranicama zavoda koji sudjeluju u nadzoru. Kvaliteta vode prati se i u laboratorijima Vodovoda Hrvatsko primorje, u Senju i na Rabu, a prema dosadašnjim rezultatima voda je zdravstveno ispravna.

Na pitanje o izjavi gradonačelnika Senja, Nekić je kazao da bi o razlozima takve izjave trebalo pitati samog gradonačelnika.

"Ono što je bitno i za čega mi stojimo je to da je voda ispravna za ljudsku potrošnju", naglasio je Nekić.

"Voda se obrađuje na uređaju za obradu vode i zdravstveno je ispravna"

Galić Rukavina objasnila je da se voda na uslužnom području 28 zahvaća iz hidrotehničkog tunela hidroelektrane te da je riječ o površinskoj vodi koja je mješavina rijeka Like i Gacke te voda iz akumulacijskih jezera Kruščica i Gušić-Krušćica.

Milan Nekić i Martina Galić Rukavina | N1 Hrvatska

Kako bi se mogla distribuirati korisnicima, voda se obrađuje na uređaju za obradu vode, a potrebna razina obrade ovisi o hidrološkom stanju. Uređaj ima kapacitet od 657 litara u sekundi.

Od 1. siječnja 2025. godine voda se distribuira u deset zona opskrbe, među kojima su zone Senj, Južni ogranak, Rab, Novalja, Pag, Pag-Jug i Povljana. Postoje i zone koje se opskrbljuju iz drugih izvora, poput Senjske Drage i Krasna.

Voda se nakon toga obrađuje na pet pješčanih filtera kapaciteta 110 litara u sekundi po filteru. U njima se nalaze kvarcni pijesak i hidroantracit. Uz njih postoji i filter ultrafiltracije kapaciteta 110 litara u sekundi, koji radi paralelno s ostalim filterima.

Nakon filtracije voda se dodatno dezinficira, i to primarno pomoću UV lampi, a potom i sekundarnom dezinfekcijom kako bi ostala zdravstveno ispravna i tijekom distribucije kroz cijevi.

"Sva voda koja je prerađena i u zonama opskrbe nalazi se u zdravstveno ispravnom stanju i svi mjereni parametri koje mi radimo u laboratoriju u skladu su s pravilnikom", kazala je Galić Rukavina.

Dodala je da trenutačno nema posebnih problema s kvalitetom vode, a sve se prati u skladu s operativnim monitoringom i propisima.

Voda se uzorkuje u različitim zonama tijekom tjedna. Prema njezinim riječima, dosad nije bilo nijednog negativnog uzorka.

"Moram reći da nismo do sada imali nijedan negativan uzorak", istaknula je Galić Rukavina.

"Nismo u svom laboratoriju uzorkovali vodu na PFAS spojeve"

Nanić je goste potom pitala testira li se voda koju Vodovod zahvaća na PFAS spojeve, odnosno takozvane vječne kemikalije, kao i na mikroplastiku, posebno nakon slučaja s otpadom u Gospiću.

"Nismo u svom laboratoriju uzorkovali vodu na PFAS spojeve. To radi samo Hrvatski zavod za javno zdravstvo za cijelu Republiku Hrvatsku", objasnio je Nekić.

Praćenje zbroja PFAS spojeva obvezno je od 12. siječnja 2026. godine, kada je uvedeno u plan državnog monitoringa koji provodi Ministarstvo zdravstva. Lokacije uzorkovanja objavljene su na stranicama Ministarstva, a uzorkovanje za potrebe tog monitoringa provode županijski zavodi za javno zdravstvo.

Prema provedenim uzorkovanjima u 2026. godini, nijedan uzorak ispitan na PFAS spojeve nije pokazao njihovu pojavnost unutar granica kvantifikacije.

"Znači, uopće nije zabilježena njihova pojavnost u vodi", kazao je Nekić. PFAS spojevi ispitivani su i tijekom 2025. godine u pojedinim zonama opskrbe u sklopu istraživačkog monitoringa, i tada je također navedeno da njihova pojavnost nije zabilježena.

"Neodgovornost pojedinaca testira naš rad i naše zalaganje"

Govoreći o mogućoj hidrološkoj povezanosti područja na kojem je pronađen ilegalno odloženi otpad u Gospiću s vodoopskrbnim sustavom, gosti su istaknuli da se radi o pitanju za stručnjake koji se bave hidrogeologijom.

"Neodgovornost pojedinaca na neki način testira nas sve ovdje i naš rad i naše zalaganje", kazao je Nekić. Kao važan korak istaknuta je sanacija odlagališta i uklanjanje otpada kako bi područje ponovno bilo sigurno.

"Jedina opcija je da se odlagalište sanira, da se smeće obveze i da cijelo područje opet postane sigurno, ne samo za vodoopskrbu, nego i za život", poručio je Nekić.

"Vodovod nije nadležan za hidrogeološke procjene"

Gosti su naglasili da je krško područje specifično te da procjenu hidrološke povezanosti treba prepustiti stručnjacima. Istaknuto je i da u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću govoriti o tome na koji bi način, kada i u kojoj mjeri eventualno procjedne vode mogle doći do određenih područja.

"Jednostavno moramo biti odgovorni i pratiti situaciju od sata, dana, prema preporukama povjerenstva Ministarstva, kako bismo znali stanje voda koje mi uzimamo, zahvaćamo i na kraju krajeva obrađujemo i isporučujemo krajnjim korisnicima", dodao je Nekić.

Galić Rukavina nadovezala se ističući da je obveza Vodovoda pratiti kvalitetu vode u skladu sa svim propisima i pridržavati se preporuka nadležnih institucija.

"Obveza Vodovoda je da prati kvalitetu vode u skladu sa svim propisima, da se držimo svih preporuka koje dobivamo, što je i od stručnog povjerenstva, a nadamo se da ćemo dobiti i preporuke od drugih institucija", kazala je Galić Rukavina.

Dodala je kako Vodovod nije nadležan za hidrogeološke procjene. "Morate znati da mi nismo hidrogeolozi i da uopće ne možemo komentirati tu temu", naglasila je Galić Rukavina.

O tome, kako je istaknuto, postoje druge stručne osobe, dok će Vodovod nastaviti pratiti kvalitetu vode te obavijestiti građane ako se uoče bilo kakve anomalije u kvaliteti vode koja se distribuira na uslužnom području 28.