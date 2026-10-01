europsko istraživanje
Gospićanin testiran na "vječne kemikalije": Nalaz mi je povišen, nisam očekivao ovakav rezultat
Nikica Jelić iz Gospića jedan je od deset građana Hrvatske koji su sudjelovali u europskom istraživanju prisutnosti najpoznatijih PFAS spojeva, takozvanih vječnih kemikalija, u krvi. Testiranje je organizirala grupacija Zeleni/ESS, a uzorci su uzeti 30. lipnja ove godine. Našoj Katarini Plantak je otkrio rezultate svog nalaza.
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Jelić je kazao da su rezultati, koje su sudionici dobili jučer, pokazali povišene vrijednosti PFAS spojeva u njegovoj krvi.
"Konkretno, moji rezultati su povišeni. Nalaze se iznad srednjih graničnih vrijednosti prema kojima zbroj 4 testirana PFAS spojeva ne bi smjeli prijeći 6,9 mikrograma po litri. Moj nalaz iznosi 7,33“, rekao je.
"Imamo najlošije rezultate"
Prema njegovim riječima, povišene vrijednosti utvrđene su kod šestero od deset testiranih građana Hrvatske.
"Dakle, 60 posto ispitanih nalazi se u crvenom području, odnosno ima povišene vrijednosti zbroja PFAS spojeva. Na prezentaciji rezultata rečeno nam je da imamo najlošije rezultate u odnosu na ostalih devet europskih država koje su sudjelovale u istraživanju“, kazao je Jelić.
Dodao je da je očekivao određenu prisutnost PFAS spojeva u krvi s obzirom na njihovu široku primjenu i činjenicu da im ljudi mogu biti izloženi na različite načine, ali ga je visina rezultata ipak iznenadila.
"Imam 59 godina i očekivao sam da imam PFAS u krvi jer ih je u današnjem načinu života gotovo nemoguće izbjeći. Međutim, nisam se nadao ovako visokim rezultatima“, rekao je.
"Ne možemo tvrditi da je uzrok ilegalno odloženi otpad“
S obzirom na to da živi u Gospiću, otvorilo se i pitanje postoji li povezanost rezultata s ilegalno odloženim otpadom na tom području. Jelić naglašava da se takva povezanost na temelju ovog istraživanja ne može utvrditi.
"Ne možemo prejudicirati niti dizati paniku. Trenutačno se ne može dokazati da je ilegalno odloženi otpad, u kojem su toksikološkim vještačenjem pronađeni PFAS spojevi, utjecao na ove rezultate“, istaknuo je.
Smatra, međutim, da bi upravo zbog toga trebalo provesti opsežnije istraživanje među stanovnicima Gospića, ali i šireg područja.
"Za građane Gospića, a možda i šire regije Otočca, trebalo bi provesti veće istraživanje PFAS spojeva u krvi kako bismo dobili podatke o njihovoj prisutnosti kod većeg broja građana. Takvo bi istraživanje trebalo ponoviti nakon šest mjeseci ili godinu dana kako bi se moglo pratiti stanje“, kazao je.
Jelić je upozorio i da bi ilegalno odloženi otpad trebalo što prije ukloniti te sanirati odlagalište.
Osvrnuo se i na radove koji su već počeli na terenu, istaknuvši kako ondje još nije postavljena stanica za mjerenje kvalitete zraka.
"Strojevi već rade na tom dijelu odlagališta, a stanice za mjerenje zraka nema. Kako nam je rečeno, tek su raspisani natječaji i moguće je da postupak neće biti završen ni za dva mjeseca, odnosno dok stanica ne stigne na lokaciju i mjerenje ne počne“, rekao je.
Smatra da je to prekasno te da je praćenje kvalitete zraka trebalo početi prije početka radova.
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