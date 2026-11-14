NOVA PRAVILA
Manje novca za inkluzivni dodatak, ministar najavljuje promjene: "Nikome ne ukidamo prava"
Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić najavio je u subotu reorganizaciju sustava inkluzivnog dodatka kako bi se jasnije usmjerila pomoć prema osobama s najtežim invaliditetom, uz očekivanje da će se do sredine iduće godine liste čekanja svesti na prihvatljivu razinu.
"Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ulazi u novo proračunsko razdoblje s 14,2 milijardi odobrenih i prihvaćenih sredstava. To je najveći proračun, koji potvrđuje dosljednost naše opredijeljenosti prema nastavku podizanja mirovina i osiguranju najviše razine socijalnog standarda", rekao je ministar Ružić nakon sjednice Vlade na kojoj je predstavljen prijedlog državnog proračuna za 2027. godinu.
Dodao je kako je nakon osiguranja sredstva odgovornost svih u sustavu za unaprjeđenje kvalitete pruženih usluga. Najveći udio proračunskih sredstava unutar ovog Ministarstva odnosi se na mirovinska davanja, istaknuo je Ružić najavivši daljnji rast mirovina.
Govoreći o sredstvima za isplatu zaostataka za inkluzivni dodatak, ministar je rekao da je proračun planiran u skladu s očekivanim potrebama i nastavkom ostvarivanja zakonskog prava. Pritom je najavio reviziju samog postupka kako bi se postupci priznavanja inkluzivnog dodatka ubrzali i kako bi se uklonile liste čekanja, a koje su "neminovne obzirom na ogroman broj prijavljenih i koji nadilazi kapacitet sustava da ih u realnom vremenu obradi".
"Međutim, obrnuli smo trend, već ove godine smo imali značajno veći broj izvještačenih od prijavljenih, tako da se te liste smanjuju", istaknuo je.
Uz racionalizaciju postupaka i najavljene zakonske izmjene, ministar očekuje da će do sredine 2027. lista čekanja biti svedena na prihvatljivu razinu.
Govoreći o mogućim promjenama kriterija za dodjelu inkluzivnog dodatka, rekao je da se o izmjenama zakona već razgovara s korisnicima i udrugama te da je cilj osigurati najveću potporu osobama s najtežim oblicima invaliditeta, osobito onima s višestrukim invaliditetom.
"Već u preambuli, uvodu Zakona imate jasno definirano što je inkluzivni dodatak i mi ga moramo fokusirati da najteži korisnici, posebno osobe s višestrukim invaliditetom, imaju maksimalnu potporu društva", ustvrdio je.
Upitan hoće li se smanjivati obim inkluzivnog dodatka, s obzirom na to da se sredstva za to u državnom proračunu za iduću godinu smanjuju s 1,179.859.000 na 1,140.000.000, Ružić je naglasio da se nikome neće ukidati prava, ali da sve razine inkluzivnog dodatka nisu u potpunosti usklađene s njegovom zakonskom svrhom.
Značajan rast sredstava za osobnu asistenciju
Stoga je najavio reorganizaciju sustava kako bi se pomoć jasnije usmjerila prema onima kojima je najpotrebnija. Dodao je da je broj osoba s invaliditetom upisanih u registar znatno porastao te da i udruge upozoravaju na potrebu uređenja sustava.
Istaknuo je i "značajan" rast sredstava za osobnu asistenciju zbog očekivanog porasta prava.
"Tu značajno rastu sredstva upravo zbog očekivanog porasta prava. Ostaje nam realizacija prema presudi Ustavnog suda, koja u praksi zahtijeva ne samo donošenje rješenja nego i osiguranje prava. Mi na tome radimo", rekao je te pritom upozorio na nedostatak raspoloživih osobnih asistenata, što se nastoji rješavati u suradnji s lokalnim jedinicama.
Kako je vidljivo iz prijedloga državnog proračuna, sredstva za osobnu asistenciju rastu s ovogodišnjih 500.000 eura na 55,5 milijuna eura u idućoj godini s projekcijama daljnjeg rasta u 2028. i 2029. godini.
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