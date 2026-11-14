Govoreći o sredstvima za isplatu zaostataka za inkluzivni dodatak, ministar je rekao da je proračun planiran u skladu s očekivanim potrebama i nastavkom ostvarivanja zakonskog prava. Pritom je najavio reviziju samog postupka kako bi se postupci priznavanja inkluzivnog dodatka ubrzali i kako bi se uklonile liste čekanja, a koje su "neminovne obzirom na ogroman broj prijavljenih i koji nadilazi kapacitet sustava da ih u realnom vremenu obradi".