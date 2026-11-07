Velike promjene za korisnike inkluzivnog dodatka? Vlada otkrila kada mijenja zakon

Najavljuje i donošenje novog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, predviđenog Planom zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu. Njegovo donošenje planirano je za kraj ove godine. Njime bi se uvelo jedno vještačenje, odnosno jedinstveni nalaz i mišljenje za sve sustave u kojima se ono provodi. Time će se, navode, smanjiti administrativne procedure, izbjeći višestruka vještačenja te omogućiti brže i učinkovitije ostvarivanje prava s osnove invaliditeta.