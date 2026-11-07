NOVI SUSTAV VJEŠTAČENJA
Velike promjene za korisnike inkluzivnog dodatka? Vlada otkrila kada mijenja zakon
Hrvatska Vlada najavila je da će u prvom tromjesečju 2027. pristupiti izmjenama Zakona o inkluzivnom dodatku te predložila Hrvatskom saboru da ne prihvati SDP-ov prijedlog izmjena tog Zakona, ocjenjujući da bi imale dodatni učinak na državni proračun, za što sredstva nisu osigurana.
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SDP u svom prijedlogu, koji je u saborsku proceduru poslao još u travnju, traži žurno donošenje rješenja o inkluzivnom dodatku u zakonskom roku, opetujući kako je 15.600 ljudi preminulo čekajući rješenje za taj dodatak. Traži i jačanje Zavoda za vještačenje te uvođenje jedinstvenog obrasca nalaza i mišljenja.
Predlaže ukidanje opetovanih vještačenja za osobe s trajnim dijagnozama i ukidanje imovinskog cenzusa, što ocjenjuju diskriminatornim, kao i omogućavanje nasljeđivanja naknade.
Vlada SDP-u uzvraća da nije procijenio dodatni fiskalni učinak izmjena koje predlože, nego je naveo da će se potrebna sredstva osigurati unutar već planiranih okvira državnog proračuna.
Napominje i kako sve predložene izmjene predmetnog Zakona imaju dodatni fiskalni učinak na državni proračun, ali da sredstva za njihovu provedbu za ovu godinu nisu osigurana.
No, Vlada istodobno najavljuje svoje izmjene Zakona, koje su u planu početkom iduće godine.
"Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike započelo je postupak vrednovanja Zakona o inkluzivnom dodatku i tijekom prvog tromjesečja 2027. godine pristupit će postupku donošenja izmjena", poručuju.
Iz Vlade naglašavaju kako će Ministarstvo tijekom postupka vrednovanja detaljno razmotriti sve prijedloge izmjena i dopuna Zakona zaprimljene od njegovog stupanja na snagu 2024. godine.
Novi Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja
Najavljuje i donošenje novog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja, predviđenog Planom zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu. Njegovo donošenje planirano je za kraj ove godine. Njime bi se uvelo jedno vještačenje, odnosno jedinstveni nalaz i mišljenje za sve sustave u kojima se ono provodi. Time će se, navode, smanjiti administrativne procedure, izbjeći višestruka vještačenja te omogućiti brže i učinkovitije ostvarivanje prava s osnove invaliditeta.
Zavod za vještačenje je, nakon donošenja novog Zakona o inkluzivnom dodatku, 1. siječnja 2024., zaprimio 61.670 ili 42,9 posto više zahtjeva nego godinu ranije. Prošle je godine broj zahtjeva dodatno povećan u odnosu na 2024. godinu i to za 27.466 ili 13,4 posto.
Tako je Zavod lani ukupno imao 340.473 zahtjeva za vještačenje u prvom stupnju, od čega ih je 233.010 zaprimljeno u toj godini, a 107.463 preneseno je iz prethodnih. Do kraja godine riješeno je 54,3 posto zahtjeva, a za većinu zahtjeva protekao je zakonima propisani rok za donošenje rješenja.
Najveći broj neriješenih zahtjeva za vještačenje u prvom stupnju odnosi se na pravo na inkluzivni dodatak i pravo na status roditelj njegovatelj ili njegovatelj te pravo na invalidsku mirovinu.
Stoga je Zavod sklopio sporazum o suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) radi ubrzavanja postupka vještačenja, zbog ograničenih vlastitih kapaciteta.
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