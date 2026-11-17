„Iživljavali su se nad nama. Znali su dovesti kriminalce iz zatvora da nas malo i oni tuku, pa su pse vučjake huškali na zarobljenike, u autobusima su davali vozačima i civilima palice da nas i oni mlate. Slušali smo stalno krikove žene dok su je silovali, a ti ne možeš ništa“, prisjećaju se.