Hamed Fahrizadeh
Sin ubijenog iranskog znanstvenika: "Razina našeg znanja takva je da je nuklearna bomba — šala"
Hamed Fahrizadeh, sin ubijenog iranskog nuklearnog znanstvenika Mohsena Fahrizadeha, izjavio je na studentskom skupu u Teheranu da mu je otac jednom rekao kako je Iran dosegnuo takvu razinu znanja da je nuklearna bomba u usporedbi s njom „šala”.
Izjave je dao u nedjelju na Tehnološkom sveučilištu Sharif u Teheranu, na skupu koji je organizirala sveučilišna studentska organizacija Basij, izvijestila je novinska agencija Tasnim.
Hamed Fahrizadeh rekao je da je jednom prilikom upitao oca ima li Iran atomsku bombu, piše Clash Report.
„Sine moj, dosegnuli smo takvu razinu znanja da je nuklearna bomba u usporedbi s njom šala”, citirao je očev odgovor, prema navodima Tasnima.
Snimku njegova nastupa naknadno su objavili iranski mediji, uključujući Khabar Online.
Odvraćanje nije samo pitanje nuklearnog oružja
Fahrizadehov sin rekao je da zabrinutost iranskih protivnika nadilazi pitanje posjeduje li Iran nuklearnu bombu.
Prema njegovim riječima, stvarnu sposobnost odvraćanja stvara „razvoj znanosti i znanja”, a odvraćajuća moć koju osiguravaju znanstvenici takvog kalibra „daleko nadmašuje odvraćajuću moć atomske bombe”.
Rekao je da je njegov otac vjerovao kako budući rat neće biti nuklearni te da će nova područja znanosti i tehnologije imati važnu ulogu u vojnim i obrambenim odnosima snaga.
Na snimci svojeg govora također je izjavio da su sve aktivnosti povezane s nuklearnim područjem bile obrambene prirode i usmjerene na pitanje što bi Iran trebao učiniti kada bi se našao pod nuklearnim napadom.
Hamed Fahrizadeh istaknuo je da razmišljanja njegova oca, kao ni rad Organizacije za obrambene inovacije i istraživanja (SPND), nisu bili ograničeni na nuklearno područje.
Mnogi znanstvenici koji su poslije ubijeni tijekom rada za tu organizaciju, rekao je, bavili su se biologijom, laserima i drugim znanstvenim i tehnološkim područjima.
Znanstvenik ubijen u blizini Teherana
Mohsen Fahrizadeh, nuklearni fizičar i visoki dužnosnik iranskog Ministarstva obrane, ubijen je 27. studenoga 2020. u blizini Absarda, nedaleko od Teherana. Iranski dužnosnici za napad su optužili Izrael, a Teheran je tvrdio da je ubojstvo izvedeno daljinski upravljanim oružjem. Izrael nije službeno potvrdio odgovornost.
Kasnija izraelska kampanja protiv iranskih nuklearnih znanstvenika, poznata kao operacija Narnija, uspoređivana je s tim ubojstvom iz 2020. godine. Zapadne vlade i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) već dugo tvrde da je Fahrizadeh imao središnju ulogu u aktivnostima povezanima s razvojem nuklearnog oružja.
Teheran, s druge strane, dosljedno tvrdi da je njegov nuklearni program miroljubive prirode te se poziva na vjersku odluku kojom se zabranjuje nuklearno naoružanje.
Rasprava o iranskoj nuklearnoj doktrini
Izjave Fahrizadehova sina dolaze u trenutku obnovljene rasprave u Teheranu o nuklearnoj doktrini i Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT).
Iranska Skupština stručnjaka ovog je mjeseca poručila da su razmatranje povlačenja iz NPT-a i revizija obrambene doktrine postali „neizbježna nužnost”.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da će započeti pripreme ako iransko vodstvo odluči izmijeniti nuklearnu doktrinu, dok su dužnosnici istodobno naglasili da konačna odluka još nije donesena.
Svjedočanstvo Hameda Fahrizadeha predstavlja sinovo prisjećanje na privatni razgovor s ocem, a ne službeno iznošenje državne politike.
Njegove izjave također ne potvrđuju da Iran posjeduje nuklearno oružje.
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