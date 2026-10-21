Dan je obilježilo jako jugo koje je na moru imalo olujne udare. Prijepodne je najjače bilo na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji, a jugo je vrhunac u srednjoj i južnoj Dalmaciji imalo kasno popodne i rano navečer. Primjerice, u 18 sati DHMZ-ova postaja ima prosjek juga od 14 m/s i ima česte olujne udare.