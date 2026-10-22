Iz zagrebačkog ZOO-a se oglasili zbog smrti mladunčeta patuljastih vodenkonja

"Naši kolege koji su četiri mjeseca bdjeli nad mladunčetom, shrvani su tugom. Mladunče je prekjučer ujutro pronađeno mrtvo u bazenu. Obdukcija njegova tijela je u tijeku. Pokušat ćemo rasvijetliti sve okolnosti događaja. Pritom smo, kao i uvijek, spremni na suradnju sa svim resornim institucijama među kojima je i Državni inspektorat", izjavio je Hini ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta Ivan Cizelj.