Tužna vijest iz zagrebačkog Zoološkog vrta: "Bili smo uz njega od prvog dana"

"Žao nam je što s vama moramo podijeliti tužnu vijest! Mladunče vodenkonja koje je na svijet u Zoološkom vrtu Grada Zagreba došlo početkom ljeta, jučer je pronađeno mrtvo. Ovaj je događaj jako pogodio sve naše kolege, pogotovo one koji su uz mladunče od prvoga dana", objavili su iz Zoološkog vrta.