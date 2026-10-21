uginulo mladunče vodenkonja
Tužna vijest iz zagrebačkog Zoološkog vrta: "Bili smo uz njega od prvog dana"
Iz Zoološkog vrta Grada Zagreba u srijedu su izvijestili o uginuću mladunčeta patuljastog vodenkonja koje je na svijet došlo početkom ljeta. Mladunče je pronađeno mrtvo u utorak, a njegov gubitak posebno je pogodio djelatnike koji su se o njemu brinuli od rođenja.
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"Žao nam je što s vama moramo podijeliti tužnu vijest! Mladunče vodenkonja koje je na svijet u Zoološkom vrtu Grada Zagreba došlo početkom ljeta, jučer je pronađeno mrtvo. Ovaj je događaj jako pogodio sve naše kolege, pogotovo one koji su uz mladunče od prvoga dana", objavili su iz Zoološkog vrta.
Istaknuli su kako, unatoč pažljivom praćenju rasta i razvoja mladunaca tijekom prvih mjeseci života, nije uvijek moguće spriječiti uginuća.
"Iako pozorno pratimo rast i razvoj mladunaca u prvim mjesecima njihova života, nažalost, svi mladunci ne prežive to osjetljivo razdoblje", naveli su.
Dodali su kako je stopa preživljavanja mladunaca divljih životinja uzgojenih pod ljudskom skrbi veća nego u prirodi, no i u takvim uvjetima dolazi do uginuća.
Podsjetili na vodenkonjicu Lottu
Iz Zoološkog vrta podsjetili su i na uspješan uzgoj patuljaste vodenkonjice Lotte, koja je rođena krajem 2022. godine u Zagrebu, a danas živi u Sofiji, glavnom gradu Bugarske.
Patuljasti vodenkonj nalazi se na Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), gdje ima status ugrožene vrste (EN).
Životinje o kojima se skrbe u zagrebačkom Zoološkom vrtu uključene su u Europski uzgojni program (EEP), čiji je cilj očuvanje zdravih i održivih populacija životinja unutar Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija (EAZA).
Takvi programi pridonose očuvanju genetske raznolikosti ugroženih vrsta, a u određenim slučajevima omogućuju i jačanje njihovih populacija u prirodi.
Iz Zoološkog vrta naglašavaju da se uzgoj životinja pod ljudskom skrbi provodi uz posebnu brigu o njihovu zdravlju i dobrobiti te da je, unatoč svim naporima, gubitak mladunaca jedan od najtežih trenutaka s kojima se djelatnici suočavaju.
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