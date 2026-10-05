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"OD PRESUDNE VAŽNOSTI"

Jandroković: Pobjeda Filipović važan iskorak u političkom životu BiH

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Hina
|
05. lis. 2026. 10:59
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Gordan Jandrokovic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Pobjeda kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH važan je iskorak u političkom životu te zemlje, poručio je u ponedjeljak predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

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Čelnik čovjek hrvatskog parlamenta u čestitki Darijani Filipović poručuje da je njezinom pobjedom konačno osigurano "sudjelovanje istinski legitimnog predstavnika Hrvata u radu tročlanog Predsjedništva države".

Jandroković ističe da je to nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonskog sporazuma "nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskoga naroda".

Dodao je da je osiguranje pune jednakopravnosti Hrvata s ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini te njihova legitimnog predstavljanja na svim razinama vlasti "od presudne važnosti".

Darijana Filipović, koja po prvi puta ulazi u Predsjedništvo BiH, na nedjeljnim izborima dobila je glasove nešto manje od 110 tisuća birača i pobijedila Slavena Kovačevića, predstavnika Demokratske fronte Željka Komšića i kandidata oporbene hrvatske petorke Zdenka Lučića.  

U nedjelju navečer joj je čestitao i hrvatski premijer Andrej Plenković rekavši da "hrvatski narod od večeras ima legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH".

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Teme
bih bosna darijana filipović grdan jandroković

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