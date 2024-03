Jandroković: Ova je igra veća od Turudića

Podijeli :

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je situaciju oko kandidature predsjednika Zorana Milanovića za premijera s podrškom SDP-a te ocijenio da je "to igra veća od Turudića", da je SDP s Milanovićem "pao na dno" te da nitko ne zna koliko to može eskalirati.

“Prema svemu sudeći predsjednik Republike Hrvatske neće podnositi ostavku. No, bilo kako bilo, izlazim na izbore u drugoj izbornoj jedinici i to je moja čvrsta odluka. I ponovo ću pobijediti”, rekao je Jandroković u intervjuu za “Novi list” u kojem je govorio o svim opcijama.

Na pitanje bi li netko od potpredsjednika Sabora postao bi v.d. predsjednika Republike ako bi Milanović i dao ostavku na mjesto na Pantovčaku, a Jandroković ostao na listi i u izbornom procesu, odgovorio je da “predsjednik Sabora, sukladno poslovniku, određuje jednog od svojih potpredsjednika iz redova vladajuće većine da ga mijenja dok je spriječen”.

A na pitanje znači li to da Milanović i SDP ‘ne moraju strahovati’ da će to biti socijaldemokrat Davorko Vidović, odgovorio je “očito ne”.

SDP se nedovoljno apostrofira kad je u pitanju izazivanje ove krize

“Ali to što mi uopće moramo razgovarati na ovaj način, govori o situaciji koju je svojim neodgovornim postupcima izazvao predsjednik Republike… Radi se o perfidnoj igri koja ima za cilj izazvati kaos i nestabilnost političkog sustava”, ocijenio je Jandroković.

“To je dosad neviđeno u demokratskoj praksi, kako u Hrvatskoj, pa tako i u drugim demokratskim zemljama. Ne može nitko, pa ni predsjednik Republike staviti sebe iznad zakona”, dodao je te naglasio da rasplet ovisi o Milanovićevom daljnjem ponašanju, ali i SDP-a koji se, kako smatra, nedovoljno apostrofira kad je u pitanju izazivanje ove krize.

“SDP je jednako odgovoran kao i njihov mentor za ovu izvanrednu ustavnu situaciju i zanima me slažu li se čelni ljudi SDP-a s izjavom da neće poštovati Ustavni sud”, rekao je te ocijenio da je SDP u smislu demokratskog funkcioniranja i procesa donošenja odluka, pa i u smislu poštovanja demokratske prakse “potonuo do dna” te da se više neće moći oporaviti.

Ustvrdio je i da se tu radi o svjesnoj manipulaciji Milanovića i SDP-a.

Najbolji dokaz tome je, kaže, njegova teza da je Kolinda Grabar-Kitarović obilazila HDZ-ove skupove u svojoj kampanji. “Pa da, jest, ali onda kad je postala kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu Republike. Ona nije bila kandidatkinja za premijerku, jer da jest, svi ti ljevičari tražili bi momentalno njenu ostavku i vjerojatno zatražili od Ustavnog suda da je proglasi nesposobnom za obavljanje dužnosti”, rekao je.

Upitan vjeruje li da je moguće poništenje izbora ili izbornih rezultata, Jandroković je odgovorio da ne želi uopće nagađati o tome.

“Treba ostaviti institucijama da donose odluke po zakonu, svjesni mogućih posljedica ovih događanja”, rekao je i dodao da su baš svi ustavni stručnjaci jasno to osudili. “A što se tiče izdvojenih mišljenja u Ustavnom sudu i oni su jasno kazali da predsjednik ne može sudjelovati u utrci za predsjednika vlade. Njihovi prigovori su bili tehnički, a ne suštinski”, kazao je.

Ušli smo u novi prostor, ne zna se odgovor dokle situacija može eskalirati

Na pitanje dokle ova situacija može eskalirati, odgovorio je: “Ušli smo u novi prostor i nitko sada ne zna odgovor na to pitanje”, a budući je predsjednik i vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske rekao je da “o nekim stvarima nije dobro čak ni razmišljati, a kamoli govoriti, a pogotovo o tome ne može govoriti predsjednik Hrvatskoga sabora”.

A na teoretsko pitanje – ako Ustavni sud poništi izbore, možda se i Sabor još sastane pod njegovim predsjedanjem jer on “vrijedi” do konstituiranja novog saziva Sabora, Jandroković je odgovorio da Ustav to ne predviđa. “U prostoru smo u kojem nismo bili. Upravo je zato važno da svi akteri savjesno donose odluke i da u tome budu hrabri. Najgori od svega su kaos i bezvlađe. Umjesto da razgovaramo o programima nama je tema hoće li izbori uopće biti regularni. Za Hrvatsku 2024. ustvari je to poražavajuće”, ocijenio je.

Komentirao je i situaciju oko Ivana Turudića kao čelnika DORH-a, što je i uzrok cijele krize.

“Gospodin Turudić izabran je u zakonski predviđenoj proceduri. Pratio sam pozicije pravnih stručnjaka, odvjetnika, sudaca – mišljenja su bila podijeljena. Protiv Turudića je bila oporba na čelu s Milanovićem. Zašto? E, pa to i mene zanima. Još jednom ponavljam – protiv korupcije se treba boriti, ali da je tema korupcije zlorabljena od strane oporbe, to nitko ne može negirati. Ne mogu se oni s nama natjecati u postignućima, u ekonomiji, u međunarodnim odnosima, ne mogu oni ni u čemu parirati HDZ-u, pa onda stvaraju dojam kaosa i bezvlašća. Ali taj film smo već gledali nekoliko puta”, rekao je.

A na pitanje bi li možda pomoglo ako bi se Turudić povukao, odgovorio je: “Ma ne. Ova je igra veća od Turudića”.

