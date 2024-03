Rimac: Koalicija kakvu zaziva Sandra Benčić neće moći provesti ključne reforme

Podijeli :

Koalicija Rijeke pravde i stranka Možemo! danas, mjesec dana uoči izbora, održava prosvjedne skupove pod nazivom Dosta je!, istodobno u pet gradova - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin - iz kojih će opet poručiti da je "dosta tiranije, laži i korupcije, dosta je HDZ-a" te da će oni Hrvatskoj vratiti nadu i budućnost. Prosvjede i aktualnu političku situaciju u zemlji u specijalnoj emisiji s Domagojem Novokmetom analizirao je profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Ivan Rimac.

Komentirao je propale pregovore Možemo i SDP-a. Dvije stranke idu potpuno odvojeno na izbore, nema ni točkastih koalicija.

“Bilo je dvojbi kako uskladiti interese te dvije stranke i prije. Razmišljanje o tome kako podijeliti mandate nije glavni razlog. Možemo je našao ipak jedan retorički oblik obraćanja bitno mlađim glasačima nego SDP i mislim da u tom dijelu postoji izvjesna razdijeljenost glasačkog tijela koje i dalje pripada nekoj zoni, da tako kažem lijevijim orijentacijama s tim da Možemo ima naglasak na ekologiji, a SDP na tradicionalnim lijevim vrijednostima. Mislim da ovdje neće biti toliko velikog rascjepa. Možemo je u Zagrebu odnio veliku pobjedu kada SDP nije imao adekvatnu izbornu ponudu. Sad ćemo vidjeti neko stvarno stanje i odnose između te dvije političke stranke”, rekao je Rimac.

Možemo sada neće morati ni paziti kako definira svoj odnos prema predsjedniku Zoranu Milanoviću, što bi bio slučaj da postoje točkaste koalicije.

“Da, mislim da imaju otvorenu priliku definirati svoju kampanju koja je uglavnom bila drugačija po porukama i nastupima od uobičajenih stranaka do sada. Oni time mogu očuvati svoj identitet među glasačima i mogu ići prema onoj skupini kojoj su bliži, a to su relativno mlađi glasači. To je teška skupina za osvojiti jer mladi relativno slabo prate politiku, a pogotovo ne znaju povijest političkih odnosa u zemlji, no oni (Možemo) su u nekoliko navrata uspjeli adekvatno artikulirati probleme mlade populacije”, kazao je Rimac.

Sandra Benčić priželjkuje, zaziva da se formira lijevoliberalna vladajuća koalicija, ne dvotrećinska, nego ona sa 76 ruku. Koliko je to izgledno?

“Takva koalicija ima mogućnost sudeći prema zadnjim anketama, iako kažem da one ne mogu slijediti brzinu promjena koje se događaju ovih dana. Takva koalicija neće moći provesti ključne reforme. Ako je to program Zorana Milanovića za ‘Treću republiku’, onda će ta koalicija morati biti šira”, komentirao je Rimac.

