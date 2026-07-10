Božinović: Pokazalo se da je Obuljen Koržinek radila sve po zakonu. I što ćemo sada?

"Činjenica je da je ministrica cijelo vrijeme bila napadana u medijskom prostoru, ali i da su ti napadi bili potkrijepljeni nekim dokumentima do kojih se ne može doći istraživačkim radom, već je možda, ne kažem da je to činjenica, netko želio stvoriti javnu percepciju u osjetljivom predizbornom razdoblju da je ona tu nešto pogodovala i prekršila zakon", rekao je Božinović.