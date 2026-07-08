Dora Kršul: Hobotnica je izvlačila milijune, ali nesporna je odgovornost ministrice Obuljen Koržinek

"Ministarstvo kulture i medija nije adekvatno komuniciralo kad smo tražili informaciju o tom poslu, natezali smo se s njima, mjesecima dobivali neupotrebljive odgovore. Tako je ministarstvo koje u svom nazivu ima i medije, pridonijelo tome da se naše istraživanje otegnulo. U studenom 2023. objavili smo priču o tom spornom poslu i da je ministrica osobnom odlukom dodijelila Geodetskom fakultetu 20 milijuna kuna. Do zadnjega je branila taj posao svog najbližeg suradnika Davora Trupkovića, dojučerašnjeg pomoćnika koji je bio zadužen za posao s Geodetskim fakultetom", prisjetila se novinarka Telegrama, dodavši kako ministrica danas priča da "ako su se događale nepravilnosti u ministarstvu, onda je to bilo na razini pojedinca", a to joj je bio najbliži suradnik.