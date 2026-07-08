SLUČAJ GEODEZIJA
Dora Kršul: Hobotnica je izvlačila milijune, ali nesporna je odgovornost ministrice Obuljen Koržinek
Novinarka Telegrama Dora Kršul, koja otpočetka prati slučaj pronevjere europskog novca na zagrebačkom Geodetskom fakultetu, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, komentirala je prvu presudu u aferi Geodezija, ulogu ministrice kulture, a otkrila je i o čemu je razgovarala s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovesi
Nakon priznanja krivnje, deset od ukupno 29 optuženika iz 'afere Geodezija' nagodilo se u utorak na zagrebačkom Županijskom sudu s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne.
"Imamo 10 nagodbi, odnosno priznanja krivnje, ali ukupno je 29 okrivljenih i, prema našim informacijama, bit će još nagodbi u ovom predmetu. Glavni optuženici idu dalje u proces, a čekat će se potvrđivanje optužnice. Osobno mi jest zadovoljština što se potvrdilo da je postojala shema izvlačenja novca, a to smo tvrdili od početka", istaknula je novinarka Dora Kršul, koja je u travnju 2023. objavila prvi tekst o zbivanjima na Geodetskom fakultetu i europskim projektima iz kojih se izvlači novac.
"Razgranata hobotnica od 29 optuženika"
"Tada nisam očekivala da će to biti tako razgranata hobotnica od 29 optuženika, a danas je to najopsežniji predmet zagrebačkog ureda EPPO-a. Priča je imala nekoliko krakova, javnosti su bili najzabavniji dijelovi o tome kako profesori voze luksuzne aute, koje su kupili na račun geodetskih istraživanja, a i znamenita jahta, koju su kupili pod egidom hidrografskih istraživanja, a zapravo su je komercijalno iznajmljivali. To je ljudima bilo zabavno, ali meni je bilom nevjerojatno da se takvo što događa na visokoškolskoj ustanovi", naglasila je Kršul.
"Ministrica Obuljen Koržinek im je osobno dodijelila 20 milijuna kuna"
Treći krak priče istraživala je sedam mjeseci, a ticao se Ministarstva kulture i poslijepotresne obnove, koju je ministrica Nina Obuljen Koržinek osobno povjerila tadašnjem dekanu Geodetskog fakulteta Alminu Đapi, dodijelivši im 20 milijuna kuna bez javnog natječaja.
"Ministarstvo kulture i medija nije adekvatno komuniciralo kad smo tražili informaciju o tom poslu, natezali smo se s njima, mjesecima dobivali neupotrebljive odgovore. Tako je ministarstvo koje u svom nazivu ima i medije, pridonijelo tome da se naše istraživanje otegnulo. U studenom 2023. objavili smo priču o tom spornom poslu i da je ministrica osobnom odlukom dodijelila Geodetskom fakultetu 20 milijuna kuna. Do zadnjega je branila taj posao svog najbližeg suradnika Davora Trupkovića, dojučerašnjeg pomoćnika koji je bio zadužen za posao s Geodetskim fakultetom", prisjetila se novinarka Telegrama, dodavši kako ministrica danas priča da "ako su se događale nepravilnosti u ministarstvu, onda je to bilo na razini pojedinca", a to joj je bio najbliži suradnik.
Ministarstvo kulture nika nije odgovorilo koliko je ukupno novca dalo Geodetskom fakultetu
Kršul je rekla i kako je bila iznenađena reakcijom institucija na cijeli slučaj, konkretno Ministarstva kulture i medija.
"Očekivala sam da će reći kako će detaljno razmotiriti slučaj i vidjeti što se iza toga krije, ali ministričina prva reakcija su bile tvrdnje da smo maliciozni, da konfabuliramo, da su nam detaljno sve objašnjavali. Ako si uvjeren da je sve čisto, onda ćeš valjda provjeriti i obavijesti javnost o tome, a ne u startu ići u ovakav kontranapad. Pitali smo koliko su novca isplatili Geodetskom fakultetu, ali nikad nam nisu odgovorili na to pitanje", upozorila je Kršul.
"Nesporna odgovornost ministrice Obuljen Koržinek"
Spornim smatra i činjenicu da i Sveučilište šuti o svemu i da je rektor Stjepan Lakušić, na Dan sveučilišta, kad su i uhapšeni osumnjičeni profesori samo rekao kako je "tužno kad se takve stvari događaju u obitelji" i to je bilo sve.
EPPO je hapsio na Dan sveučilišta, rekotor Lakušić je tada rekao da je tužno kad se takve stvari događakju u obitelji, misleći na Sveučilište i to je sve što je rektor rekao na ovu temu.
"Mislim da je nesporna odgovornost ministrice Obuljen Koržinek u ovom slučaju, ali eto ona je 'suho zlato Nina, koja je pridonijela obnovi Zagreba nakon potresa', kako o njoj govori premijer Andrej Plenković. Zatim je sve sveo na pitanje jesu li otuđena sredstva europska ili nacionalna, pa ako su nacionalna da EPPO nema ništa s time. Po tome je ispalo da je u redu mažnjavati nacionalna sredstva, ali eto europska nije", naglasila je novinarka Telegrama.
Razgovor s Laurom Kovesi
U razgovoru s Ninom Kljenak, Kršul je otkrila i o čemu je razgovarala s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovesi, koja je triput rezolutno odbila govoriti o glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću i sukobu nadležnosti DORH-a i EPPO-a. Kršul smatra da je Kovesi tako postupila jer ne želi davati Turudiću na važnosti.
"Njezina poruka hrvatskim građanima je da sami odluče hoće li podržavati vlast koja iskreno ne podržava borbu protiv korupcije. Istaknula je probleme koje zagrebački Ured EPPO-a ima s nacionalnim tijelima: preko godinu dana ministar pravosuđa joj ne odgovara na zahtjev za još dva delegirana hrvatska tužitelja za EPPO; EPPO još uvijek nema pristup poreznim evidencijama, koji traže dvije godine, a zagrebački ured još uvijek nije dobio policajce koji bi radili na njihovim slučajevima", kazala je Kršul.
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