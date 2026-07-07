osudio postupanje okrivljenika
Bačić o priznanjima u aferi geodezija: To ne može baciti ljagu na enorman projekt obnove
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja Branko Bačić u utorak je osudio postupanje desetorice okrivljenika koji su priznali krivnju u aferi povezanoj s Geodetskim fakultetom, poručivši kako taj pojedinačni slučaj ne može "baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove".
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Komentirajući činjenicu da je deset okrivljenika priznalo krivnju u aferi Geodezija povezanoj s obnovom nakon potresa, Bačić je rekao kako je riječ o pojedinačnom slučaju koji zaslužuje osudu, ali ne dovodi u pitanje cjelokupan proces obnove.
Istaknuo je da je riječ o jednom od najvećih projekata u Hrvatskoj u kojem je, kako je naveo, obnovljeno 15.000 lokacija s više od 57.000 stambenih jedinica, uz sudjelovanje oko 10.000 radnika i svakodnevni nadzor nad oko 1800 gradilišta u njegovu ministarstvu.
"Ako se negdje na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojem je uključena gotovo cijela Vlada", rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Dodao je kako su svi sudionici obnove bili dužni postupati u skladu sa zakonom te da će konačnu riječ dati pravosudna tijela.
"Takav jedan pojedinačni slučaj koji se dogodio je za svaku osudu. Pričekat ćemo što će na kraju presuditi pravosudna tijela Republike Hrvatske, ali u svakom slučaju jasno je da osuđujem svaki postupak koji u trenutku kada našim sugrađanima pomažemo da im se riješi krov nad glavom, da im se obnove njihovi stambeni i radni prostori, nema nikakva opravdanja", poručio je ministar.
Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv deset okrivljenika u aferi Geodezija, nakon što su priznali krivnju za kaznena djela povezana s korupcijom, zlouporabom fondova Europske unije i namještanjem poslova u projektima obnove nakon potresa. Postupak protiv preostalih 19 optuženika, među kojima su bivši pomoćnik ministrice kulture, bivši dekan Geodetskog fakulteta i bivši profesor, i dalje traje.
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