Bačić o priznanjima u aferi geodezija: To ne može baciti ljagu na enorman projekt obnove

"Takav jedan pojedinačni slučaj koji se dogodio je za svaku osudu. Pričekat ćemo što će na kraju presuditi pravosudna tijela Republike Hrvatske, ali u svakom slučaju jasno je da osuđujem svaki postupak koji u trenutku kada našim sugrađanima pomažemo da im se riješi krov nad glavom, da im se obnove njihovi stambeni i radni prostori, nema nikakva opravdanja", poručio je ministar.