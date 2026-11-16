Iznad Arktika dogodilo se nešto što meteorolozi dosad nisu zabilježili. Kakva zima nas čeka?

X/Screenshot / Open AI/ChatGPT

Prsten jakih vjetrova koji kruže oko Zemljinog sjevernog pola očito je promijenio smjer. Znanstvenici kažu da je to povijesni poremećaj i najraniji zabilježeni preokret. Što bi to moglo značiti za vremenske prilike?

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Visoko u atmosferi nalazi se prsten hladnog zraka koji kruži iznad Arktika te tijekom godišnjih doba može jačati, slabjeti i mijenjati oblik. Riječ je o polarnom vrtlogu.

Be warned Something “unprecedented” happening in the atmosphere Arctic polar vortex, is collapsing at earliest ever recorded in Winter A strong polar vortex keeps cold air locked in the Arctic, but a weakened Polar Vortex, allows cold air to escape into North America/ Europe https://t.co/71H8nMv23Q — GO GREEN (@ECOWARRIORSS) November 4, 2026

Ako dođe do njegova poremećaja, ta vrtložna masa hladnog zraka može utjecati na vremenske prilike, povećavajući opasnost od prodora hladnog zraka na sjevernoj hemisferi. Trenutačna opažanja pokazuju da je polarni vrtlog ove godine oslabio neuobičajeno rano, a smjer njegovih vjetrova čak se i preokrenuo.

Najraniji zabilježeni poremećaj polarnog vrtloga

Još nije jasno kako će aktualni poremećaj polarnog vrtloga utjecati na zimu na sjevernoj hemisferi, no znanstvenici se slažu da je riječ o događaju koji obara dosadašnje rekorde.

„Koliko nam je poznato, ovo je najraniji poremećaj stratosferskog polarnog vrtloga koji je dosad zabilježen”, izjavili su za novinsku agenciju AFP vodeći znanstvenici Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) Tim Stockdale i Frederic Vitart.

Francuska meteorološka služba Meteo-France u međuvremenu je taj događaj opisala kao „nešto dosad nezabilježeno”.

Rano slabljenje polarnog vrtloga „znatno povećava mogućnost prodora hladnog zraka na područja na kojima se nalazi većina gusto naseljenih središta sjeverne hemisfere, uključujući SAD, Europu i istočnu Aziju”, izjavio je za AFP Judah Cohen, klimatolog s Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Donja grafika prikazuje kako polarni vrtlog utječe na naše vremenske prilike. Prikazana je razlika u djelovanju stabilnog i valovitog polarnog vrtloga.

Što je zapravo polarni vrtlog i kako djeluje?

Polarni vrtlog golemi je pojas hladnog zraka niskog tlaka koji se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu oko Sjevernog pola, na visini od približno 10 do 50 kilometara iznad Zemljine površine.

Usko je povezan s mlaznom strujom (jet stream), još jednim pojasom snažnih vjetrova koji se nalazi neposredno ispod polarnog vrtloga. Mlazna struja tvori granicu na kojoj se susreću hladan arktički zrak i topliji zrak iz tropskih i suptropskih područja.

Polarni vrtlog ponekad može imati oblik pravilnog, čvrsto zatvorenog kruga, zadržavajući najhladniji zrak tijekom zime oko Sjevernog pola. Međutim, može poprimiti i oblik nepravilnih valova koji se spuštaju prema jugu.

Promjene njegove snage i oblika mogu utjecati na atmosferu ispod njega i promijeniti položaj mlazne struje, koja upravlja vremenskim prilikama na Zemljinoj površini.

Zato, ako mlazna struja postane izraženije valovita i počne se spuštati prema jugu, može omogućiti prodor ledenog arktičkog zraka u južnije krajeve.

„Koliko nam je poznato, ovo je najraniji poremećaj stratosferskog polarnog vrtloga koji je dosad zabilježen”, izjavili su za novinsku agenciju AFP vodeći znanstvenici Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) Tim Stockdale i Frederic Vitart.

Francuska meteorološka služba Meteo-France u međuvremenu je taj događaj opisala kao „nešto dosad nezabilježeno”.

Rano slabljenje polarnog vrtloga „znatno povećava mogućnost prodora hladnog zraka na područja na kojima se nalazi većina gusto naseljenih središta sjeverne hemisfere, uključujući SAD, Europu i istočnu Aziju”, izjavio je za AFP Judah Cohen, klimatolog s Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Donja grafika prikazuje kako polarni vrtlog utječe na naše vremenske prilike. Prikazana je razlika u djelovanju stabilnog i valovitog polarnog vrtloga.

Što je zapravo polarni vrtlog i kako djeluje?

Polarni vrtlog golemi je pojas hladnog zraka niskog tlaka koji se okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu oko Sjevernog pola, na visini od približno 10 do 50 kilometara iznad Zemljine površine.

Usko je povezan s mlaznom strujom (jet stream), još jednim pojasom snažnih vjetrova koji se nalazi neposredno ispod polarnog vrtloga. Mlazna struja tvori granicu na kojoj se susreću hladan arktički zrak i topliji zrak iz tropskih i suptropskih područja.

Polarni vrtlog ponekad može imati oblik pravilnog, čvrsto zatvorenog kruga, zadržavajući najhladniji zrak tijekom zime oko Sjevernog pola. Međutim, može poprimiti i oblik nepravilnih valova koji se spuštaju prema jugu.

Promjene njegove snage i oblika mogu utjecati na atmosferu ispod njega i promijeniti položaj mlazne struje, koja upravlja vremenskim prilikama na Zemljinoj površini.

Zato, ako mlazna struja postane izraženije valovita i počne se spuštati prema jugu, može omogućiti prodor ledenog arktičkog zraka u južnije krajeve.

Jedan od najvažnijih čimbenika koji mogu izazvati takav poremećaj poznat je pod nazivom naglo stratosfersko zagrijavanje (sudden stratospheric warming). Riječ je o pojavi pri kojoj temperature u polarnoj stratosferi tijekom samo nekoliko dana naglo porastu, zbog čega slabe snažni zapadni vjetrovi polarnog vrtloga.

To može pomaknuti polarni vrtlog s njegova uobičajenog položaja iznad Sjevernog pola, dovesti do njegova razdvajanja na nekoliko zasebnih vrtloga ili – kao što se događa sada – uzrokovati promjenu smjera zapadnih vjetrova.

Za oporavak polarnog vrtloga može biti potrebno nekoliko tjedana.

Što to znači za zimske vremenske prilike?

Jedan od prethodnih poremećaja polarnog vrtloga pridonio je ledenom valu koji je u veljači 2021. pogodio američku saveznu državu Teksas. Više od tjedan dana trajale su temperature ispod ništice, što je izazvalo prekide u opskrbi električnom energijom i odnijelo stotine ljudskih života.

Ipak, ekstremno niske temperature nisu neizbježna posljedica poremećaja polarnog vrtloga. Britanski Meteorološki ured (Met Office), nacionalna služba Ujedinjenog Kraljevstva za meteorologiju i klimu, naglašava da promjene polarnog vrtloga mogu povećati vjerojatnost takvog razvoja vremenskih prilika, ali ne djeluju poput prekidača kojim se hladno vrijeme jednostavno uključuje ili isključuje.

Na konačan ishod mogu utjecati i drugi vremenski obrasci. Primjerice, postoji mogućnost da bi El Niño, koji se povezuje s blažim zimama, mogao „ublažiti ili izmijeniti” posljedice poremećaja, izjavio je Cohen za AFP. Ali je dodao da to nije sigurno.

High in the atmosphere above the Arctic, something strange is happening: the polar vortex has broken down earlier than ever recorded, a phenomenon that can trigger a blast of cold weather in parts of the Northern Hemisphere. https://t.co/j0MmaNAsnZ https://t.co/2QT87KxwmR — CNN (@CNN) November 13, 2026

Vremenski fenomen El Niño, koji nastaje zbog zagrijavanja površinskih voda u središnjem i istočnom dijelu ekvatorijalnog Tihog oceana, trenutačno jača, a očekuje se da će svoj vrhunac dosegnuti krajem godine. Aktualni događaj okarakteriziran je kao iznimno snažan te već uzrokuje poremećaje vremenskih prilika diljem svijeta.

Neka istraživanja također povezuju ubrzano zagrijavanje Arktika, uzrokovano klimatskim promjenama, sa sve češćim poremećajima polarnog vrtloga.

To znači da bi, unatoč globalnom porastu temperature, pojedina područja i dalje mogla doživljavati sve snažnije prodore hladnog zraka i ekstremnije hladne valove.

Ipak, ta povezanost još nije nedvojbeno potvrđena te je i dalje predmet znanstvenih rasprava.