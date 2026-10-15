kritično stanje
Krešo upozorava na kolaps zatvorskog sustava: "Uskoro nećemo moći primiti zatvorenike"
Dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić upozorio je na kritično stanje u hrvatskim zatvorima, nedostatak pravosudnih policajaca i sve teže uvjete rada. Nakon sastanka s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom poručio je da sindikat već 20 godina sluša obećanja, dok se rokovi za proširenje zatvorskih kapaciteta neprestano odgađaju.
Govoreći o sastanku koji je ministar Habijan sazvao nakon javnog apela sindikata, Krešo je rekao da su predstavnici pravosudne policije ponovno čuli obećanja koja slušaju već godinama.
"Da, ministar kaže: 'Imamo razumijevanja.' Međutim, to razumijevanje vam ide sve manje i manje, odnosno sve manje i manje imamo razumijevanja."
Podsjetio je da je ministar prije dvije godine najavio Zakon o pravosudnoj policiji, dok su rokovi za izgradnju modularnih zatvora više puta odgađani.
"A zašto nas nitko ne obavještava? Radi čega su ti modularni zatvori? Nisu u 8. mjesecu. Ako ste vi potpisali ugovor s nekom tvrtkom da bude u 8. mjesecu ili 9., hoće li se platiti penali? Tko je kriv? Firma koja radi? Naručitelj koji je naručio? Ili netko tko nadgleda?"
Krešo je upozorio da se odgovornost za probleme u sustavu prečesto prebacuje na pravosudnu policiju, dok za neispunjena obećanja nitko ne odgovara.
"A mi nemamo ni modularnih zatvora, nemamo ni drugih zatvora, nemamo ni zakona. Vrijeme prolazi, ljudi su frustrirani, jer mi slušamo već 20 godina."
"Kad uđete u Remetinec, to vam je kao zona sumraka"
Kao primjer uvjeta u kojima rade pravosudni policajci izdvojio je zagrebački zatvor u Remetincu.
"Vi kad dolazite, kad prođete ta vrata, to vam je kao u zonu sumraka. Vi padnete u depresiju kako to sve izgleda. To je iz 80-ih neke godine napravljeno, i nikad nije ništa uloženo."
Opisao je kako se u prostorijama u kojima je nekada boravilo pet zatvorenika danas nalazi osam ili devet osoba, zbog čega je svakodnevni rad sve teže organizirati.
"Vi sad u toj sobi imate 8 ljudi ili 9. Vi više ne znate što je unutra. To je naslagano, to je pretrpano."
Upozorio je i na nerazmjer između broja zatvorenika i broja zaposlenih.
"Vi ako imate prostor od 500, 600 ljudi, sad imate 1.100. Ja vas sad pitam: kako vi možete za nešto što je predviđeno 600 ljudi staviti 1.000 ljudi?"
Prema njegovim riječima, pravosudnih policajaca nedostaje čak i za predviđene kapacitete zatvora.
"Nemate pravosudne policije ni za ovih 500, jer za ovih 500 nas fali 30%."
"Mi uskoro nećemo moći primiti zatvorenike"
Objašnjavajući što znači upozorenje sindikata da je zatvorski sustav na rubu kolapsa, Krešo je iznio mogućnost da u zatvorima više neće biti mjesta za nove zatvorenike.
"Pa zamislite sada: uhitite osobu za kazneno djelo i vi ga ne možete staviti u zatvor jer više nemate mjesta. Nemate mjesta. Ne možete staviti."
Tvrdi da su zbog prenapučenosti i prostori koji nisu bili namijenjeni smještaju zatvorenika pretvarani u ćelije.
"Mi smo sve moguće gladionice, dio WC-a, dvorane, sve je pretvoreno u ćelije. Vi više nemate mjesta."
Upozorio je i na svakodnevne sukobe među zatvorenicima te opasnost koju takvi uvjeti predstavljaju za sigurnost zaposlenika i osoba lišenih slobode.
"I sad je samo pitanje: svakodnevni su obračuni među zatvorenicima. Svakodnevni. Nemate dana kad nisu obračuni među njima. E sad je pitanje kad će se to preliti."
Krešo smatra da se ne smije čekati da se dogodi ozbiljan incident kako bi se počelo rješavati probleme na koje sindikat godinama upozorava.
"Mi ne možemo čekati da se nešto desi, da nekome, ne daj Bože, padne glava s ramena."
"Nemate medicinskog osoblja. Pravosudna policija dijeli terapiju"
Problem, ističe, nije ograničen samo na nedostatak pravosudnih policajaca. Upozorio je da zatvorskom sustavu nedostaju i kuhari, medicinsko osoblje te drugi zaposlenici neophodni za njegovo funkcioniranje.
"Mi ćemo imati uskoro da nećemo moći imati kuhare u zatvorima, morat ćete naručivati hranu izvana. Što ćemo onda? Nemate medicinskog osoblja. Pravosudna policija dijeli terapiju."
Postavio je i pitanje odgovornosti u slučaju pogreške pri podjeli lijekova.
"I sad ja vas pitam, da ja napravim grešku u podjeli terapije, tko je odgovoran? Jesam ja liječnik? Jesu moji kolege liječnici?"
Kritizirao je i najave ulaganja u opremu bez odgovarajućeg povećanja broja zaposlenih.
"Pa vi možete ovdje u ovom studiju kupiti 10 ovih pultova, 40 kamera i ne znam ni ja čega. Tko će iza kamera biti? Pa neće sam pult voditi ovaj razgovor."
"Tko će izdržati do proljeća?"
Osvrnuo se i na Habijanove najave novih zatvorskih kapaciteta, uključujući 300 novih mjesta do proljeća, te zapošljavanja novih djelatnika.
"Do proljeća? Tko će izdržati do proljeća? Mi smo sutra u problemu, ne u proljeće."
Krešo je izrazio sumnju u poštovanje novih rokova, podsjećajući da su modularni zatvori već trebali biti dovršeni.
"Nas nitko nije zvao do ovoga sadašnjeg našeg apela da nam kaže: 'Vidite, ljudi, imamo tehničkih problema, nećemo moći to napraviti.' Već sve se nešto šuti."
Zatražio je i jasnu odgovornost za eventualno novo odgađanje.
"Ja sad ovdje pitam: ako ne bude modularni zatvor u 1. mjesecu, hoće li netko reći: 'Da, ja sam odgovoran, napuštam svoje radno mjesto'?"
Upozorio je da ni raspisivanje natječaja za nove zaposlenike ne znači da će se oni doista zaposliti i ostati u sustavu.
"Primit će se 100 ljudi.' Ne, otvorit će se natječaj za 100 ljudi. Pitanje je koliko će se primiti. I pitanje je koliko će ljudi doći u sustav, pa kad vidi di je došao, će otići."
Sindikat ne isključuje ni štrajk
Na pitanje o sljedećim koracima sindikata, Krešo je rekao da će iskoristiti sve raspoložive institucije u Hrvatskoj i izvan nje kako bi upozorio na položaj pravosudne policije.
"Ali ćemo iskoristiti sve institucije u Republici Hrvatskoj, sve institucije van države Hrvatske da upozorimo na zapostavljanje i od Vlade i od svih pravosudne policije."
Govoreći o mogućnosti štrajka, naglasio je da je riječ o profesiji koja nosi posebnu odgovornost jer se skrbi o ljudima kojima je oduzeta sloboda.
"Mi nismo oko tog štrajka jer mi ne možemo zaustaviti tramvaj, mi ne možemo nadoknaditi subotu, matematiku ili nešto, nama su tu živi ljudi."
Ipak, upozorio je da odnos države prema zaposlenicima sustava može dovesti i do takvog scenarija.
"Nemojte nas prisiljavati da uđemo u nešto što mi ne želimo. Ali, nažalost, s ovim odnosom nas Vlada prisiljava."
Odbacio je i mogućnost da bi eventualni sindikalni prosvjed bio politički motiviran.
"Nikakva politička stranka, ja sam vam političar. Povela me je muka."
Krešo je na kraju upozorio i na psihološki teret koji pravosudni policajci svakodnevno nose, od svjedočenja nasilju i samoozljeđivanju do suočavanja s teškim kaznenim djelima.
"Vi to nosite kući. Vi nosite kući svoj posao. A to jednostavno Vlada, država ne razumiju."
Pozvao je premijera Andreja Plenkovića da osobno posjeti neki od zatvora i uvjeri se u uvjete rada.
"Evo, neka gospodin Plenković dođe u jedan zatvor pa da vidi. Možda će se tada osvijestiti."
Zaključno je poručio da problem zatvorskog sustava ne završava smještajem zatvorenika iza zaključanih vrata.
"Jer nije samo uzeti zatvorenika, staviti ga zaključati vrata i tu priča prestaje. Ne, tu priča počinje. Jer ljudi su iza te priče."
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