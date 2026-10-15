Krešo upozorava na kolaps zatvorskog sustava: "Uskoro nećemo moći primiti zatvorenike"

"A zašto nas nitko ne obavještava? Radi čega su ti modularni zatvori? Nisu u 8. mjesecu. Ako ste vi potpisali ugovor s nekom tvrtkom da bude u 8. mjesecu ili 9., hoće li se platiti penali? Tko je kriv? Firma koja radi? Naručitelj koji je naručio? Ili netko tko nadgleda?"