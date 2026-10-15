Veliki rast cijena struje od 1. studenoga: Evo na koga se odnosi

Tarifne stavke zajamčene opskrbe primjenjuju se na isključivo poduzetnike koji troše više od 250 tisuća kWh mjesečno i nemaju ugovor s tržišnim opskrbljivačem, već ih opskrbljuje HEP Elektra, jedini zajamčeni opskrbljivač u Hrvatskoj. No tijekom primjene mjerodavne Vladine uredbe iz XI. Vladinog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, pune cijene zajamčene opskrbe obračunavaju se samo na dio njihove potrošnje iznad 250 tisuća kWh u šest mjeseci.