nove tarife
Veliki rast cijena struje od 1. studenoga: Evo na koga se odnosi
Od 1. studenoga ove godine primjenjivat će se nove i više tarifne stavke zajamčene opskrbe električnom energijom za poduzetništvo, ali zbog Vladinih mjera zaštite od rasta cijena poskupljenje će zahvatiti samo dio potrošnje iznad 250 tisuća kWh polugodišnje kod manjeg broja poduzetnika, izvijestila je HERA.
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) priopćila je da je na sjednici Upravnog vijeća održanoj u utorak donijela novu Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom.
Slijedom te odluke, prosječno povećanje cijene radne energije za manje poduzetnike iz tarifnog modela “Bijeli” iznosi oko 71 posto, za model “Plavi” 58 posto. Za veće kupce iz modela “Crveni” na niskom naponu te one koji se opskrbljuju strujom srednjeg i visokog napona i java rasvjetu, prosječno povećanje iznosi od 132 do 167 posto.
Pri izračunu HERA je pošla od pretpostavke da se kod dvotarifnih modela 70 posto električne energije troši u višoj, a 30 posto u nižoj tarifi. Pritom je upozorila da usporedbe cijena treba uzeti s oprezom zbog metodoloških promjena, rasta burzovnih cijena te različitih obrazaca potrošnje kupaca.
“Međutim, zbog mjera Vlade iz Uredbe povećanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu zahvaćaju iznimno mali broj poduzetnika, i to samo one koji imaju šestomjesečnu potrošnju iznad 250.000 kilovatsati (kWh)”, napomenula je HERA.
Dodala je da ti poduzetnici mogu ugovoriti opskrbu s bilo kojim tržišnim opskrbljivačem i tako sebi osiguraju povoljniju opskrbu
Poskupljenje se ne odnosi na kućanstva
Prema analizama i dostupnim informacijama s tržišta, navela je HERA, tarifne stavke zajamčene opskrbe za velike krajnje kupce su oko 8 posto veće od cijena koje bi tržišni opskrbljivači nudili koristeći cijene s burzi električne energije.
Tarifne stavke zajamčene opskrbe primjenjuju se na isključivo poduzetnike koji troše više od 250 tisuća kWh mjesečno i nemaju ugovor s tržišnim opskrbljivačem, već ih opskrbljuje HEP Elektra, jedini zajamčeni opskrbljivač u Hrvatskoj. No tijekom primjene mjerodavne Vladine uredbe iz XI. Vladinog paketa mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, pune cijene zajamčene opskrbe obračunavaju se samo na dio njihove potrošnje iznad 250 tisuća kWh u šest mjeseci.
Naime, kako se navodi u priopćenju, Uredba o mjerama za stabilnost domaćeg tržišta energije, propisala je cijenu električne energije za poduzetnike do navedene granice potrošnje.
Za potrošnju iznad toga primjenjuje se tržišno ugovorena cijena ili cijena zajamčene opskrbe.
“Prema podacima zajamčenog opskrbljivača HEP Elektre, u kolovozu 2026. je bilo 1.311 obračunskih mjernih mjesta poduzetnika na kojima se primjenjivala puna cijena zajamčene opskrbe u dijelu potrošnje iznad 250.000 kWh šestomjesečno. To čini samo 0,56 posto obračunskih mjernih mjesta kategorije poduzetništvo u Hrvatskoj”, navodi HERA u priopćenju.
Pritom treba upozoriti da to ne znači da je bilo 1.311 takvih poduzetnika, jer je moguće da jedan poduzetnik ima više mjernih mjesta.
U skladu sa spomenutom uredbom, navodi se, nove tarife zajamčene opskrbe ne primjenjuju se na kućanstva te ustanove, pružatelji javnih usluga, jedinice lokalne i regionalne samouprave te slične neprofitne organizacije.
Cijene na burzama električne energije u rujnu 2026. 80 posto veće nego u istom mjesecu 2025.
Istaknuto je da je svrha zajamčene opskrbe je osigurati kontinuitet u opskrbi ako dođe do raskida ugovora o opskrbi između opskrbljivača i krajnjeg kupca, a kako bi se osigurao razvoj tržišta i konkurentnost cijena, taj oblik opskrbe treba u pravilu biti skuplji od tržišne.
Stoga se, nakon 2 mjeseca zajamčene opskrbe, cijene se dodatno uvećavaju kako bi se potaklo krajnjeg kupca na sklapanje ugovora s tržišnim opskrbljivačem.
Također, HERA je navela da je ranija metodologija određivanja cijena zajamčene opskrbe bila vezana za dugoročne cijene na burzama električne energije, što je prikladno za manje kupce, dok je većima omogućavala prelazak s tržišne opskrbe na zajamčenu i obrnuto, ovisno o kratkoročnim cijenama.
Za manje kupce iz tarifnih modela “Plavi” i “Bijeli” na niskom naponu i dalje koriste dugoročne cijene energije na burzama kao referenca za izračun stavki, naglašava se, dok se za velike poduzetnike određuju na temelju aktualnih cijena na burzama za prvi sljedeći mjesec.
HERA je istaknula da su cijene na burzama za prvi sljedeći mjesec u rujnu 2026. bile više od 80 posto veće nego u istom mjesecu lani, dok su cijene tromjesečnih temeljnih proizvoda na burzi EEX za područje Hrvatske narasle oko 50 posto u odnosu na listopad 2025. godine.
Kako je navedeno, HERA će pratiti tržišna kretanja i prema potrebi mijenjati tarifne stavke zajamčene opskrbe, što nova metodologija omogućuje i na mjesečnoj osnovi.
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