TRI GODINE OD SMRTI STUDENTICE
Ubojstvo ili nehaj? Danas nova presuda bivšem policajcu za smrt Mihaele Berak
Na Županijskom sudu u Osijeku danas će biti objavljena nova presuda bivšem policajcu Marku Smažilu, kojem se ponovno sudilo zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak u rujnu 2023. godine. Objava presude zakazana je za 12:30 sati.
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Marko Smažil je u ožujku 2025. nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud početkom ove godine ukinuo je tu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.
U središtu postupka pitanje je da li je Smažil djevojku usmrtio namjerno, kako tvrdi tužiteljstvo, ili je do smrtonosnog pucnja došlo iz nehaja, na čemu inzistira obrana.
Najprije tvrdio da je riječ o samoubojstvu
Mihaela Berak ubijena je 20. rujna 2023. godine u Osijeku, u stanu tadašnjeg policajca Marka Smažila, koji u trenutku događaja nije bio na dužnosti. Djevojka je usmrćena hicem iz njegova službenog pištolja.
Smažil je nakon njezine smrti više puta mijenjao iskaz o okolnostima događaja. U početku je tvrdio da je Mihaela počinila samoubojstvo, a poslije je priznao da je on ispalio hitac, ali je inzistirao na tome da se radilo o nesretnom slučaju.
Tijekom ponovljenog suđenja izjavio je da je pištolj opalio dok je provjeravao oružje, vjerujući da je prazno. Priznao je i da je prvotno lagao o samoubojstvu kako bi zaštitio sebe.
Iako prihvaća odgovornost za Mihaelinu smrt, Smažil odbacuje optužbu da ju je namjerno ubio, piše Index.
U završnici postupka izjavio je da je spreman prihvatiti i najstrožu kaznu predviđenu za kazneno djelo počinjeno iz nehaja te da se u tom slučaju ne bi žalio na presudu.
Visoki kazneni sud ukinuo presudu od 18 godina zatvora
Županijski sud u Osijeku u ožujku prošle godine proglasio je Smažila krivim za ubojstvo i osudio ga na 18 godina zatvora.
Međutim, Visoki kazneni sud 21. siječnja ove godine ukinuo je prvostupanjsku presudu, zaključivši da nisu pravilno ocijenjeni svi dokazi.
Posebno su istaknuti forenzički nalazi koji se odnose na položaj Smažila i Mihaele u trenutku pucnja. Viši sud naložio je ponovno razmatranje tih dokaza i otklanjanje nedostataka u obrazloženju presude.
Ukidanje presude nije značilo oslobađanje Smažila od optužbi, nego ponovno odlučivanje o njegovoj kaznenoj odgovornosti.
Slučaj izazvao brojne reakcije
Smrt Mihaele Berak izazvala je snažne reakcije javnosti, osobito zbog postupanja osječke policije neposredno nakon događaja.
Policija je slučaj prvotno istraživala kao sumnju na kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Nakon daljnjeg postupanja i odluke državnog odvjetništva, Smažil je osumnjičen i optužen za ubojstvo.
Današnja odluka Županijskog suda u Osijeku bit će druga prvostupanjska presuda u ovom slučaju, koji je već više od tri godine pod povećalom javnosti.
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