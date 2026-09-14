Sindikat upozorava na manjak ljudi u zatvorskom sustavu: "To se godinama ne rješava"

S druge strane, kažu sindikalci, Zatvor u Zagrebu izrazito je prenapučen, što je 2025. utvrdila i Pučka pravobraniteljica, te se dulje vrijeme oslanja na ispomoći pravosudnih policajaca iz drugih kaznenih tijela i dodatni rad postojećih zaposlenika, što bi trebalo biti samo privremeno rješenje. Manjak se ne odnosi samo na pravosudnu policiju jer sustavu trebaju i zdravstveni radnici, službenici tretmana, psiholozi, socijalni radnici, strukovni učitelji te administrativno i tehničko osoblje, dodali su.