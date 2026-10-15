nakon Orbána
Procurio dokument: Putin pronašao novog saveznika u EU-u, sprema se sastanak u Moskvi
Nakon odlaska Viktora Orbána, slovački premijer Robert Fico postaje najistaknutiji saveznik Vladimira Putina u Europskoj uniji.
U dokumentu koji je sastavio ruski ministar znanosti i visokog obrazovanja Valerij Falkov navodi se da je slovački ministar vanjskih poslova Juraj Blanár tijekom videopoziva 20. kolovoza pristao na održavanje sastanka rusko-slovačkog Međuvladinog povjerenstva u Moskvi.
Slovački premijer Robert Fico izjavio je u srijedu da je sastanak zakazan za 25. studenoga. U ruskom dokumentu, datiranom 10. rujna, prvotno je kao datum sastanka bio naveden 26. i 27. listopada.
Međuvladino povjerenstvo, koje se bavi gospodarskom, znanstvenom i tehničkom suradnjom, neaktivno je od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Posljednji sastanak, odnosno 21. sjednica povjerenstva, održan je 12. studenoga 2021. u Bratislavi.
Moskva ponovno jača međunarodne veze
Sastanak se priprema u trenutku kada Moskva pronalazi nove prilike za jačanje svojeg položaja na međunarodnoj sceni.
Sjedinjene Američke Države pozvale su Vladimira Putina na summit skupine G20 koji će se u prosincu održati u Miamiju, dok je Međunarodni olimpijski odbor privremeno ukinuo suspenziju Ruskog olimpijskog odbora i pozvao sportske organizacije da ublaže ograničenja za ruske sportaše.
Na upit o navodnom dnevnom redu sastanka Međuvladinog povjerenstva slovačko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je POLITICO na Blanárove javne izjave nakon razgovora održanog 20. kolovoza.
„Vodimo politiku otvorenu prema svim stranama i održavamo dijalog sa svim državama koje su zainteresirane za pragmatičnu suradnju s nama u korist nacionalnih interesa Slovačke Republike”, izjavio je tada Blanár.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na zahtjev za komentar.
Obnovljeni napori za poboljšanje slovačko-ruskih odnosa uslijedili su nakon Ficova posjeta Moskvi 9. svibnja, kada se tijekom obilježavanja Dana pobjede sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Do približavanja dolazi i nakon poraza Viktora Orbána na travanjskim izborima u Mađarskoj, čime je Putin izgubio jednog od svojih najbližih partnera u Europi i bio prisiljen potražiti druge saveznike unutar Europske unije.
Nekoliko mjeseci prije nego što je izgubio izbore od Pétera Magyara, Orbán je ponovno pokrenuo rusko-mađarsko Međuvladino povjerenstvo za gospodarsku suradnju, čiji je rad bio obustavljen nekoliko godina nakon invazije 2022.
Magyarova vlada nije potvrdila POLITICU hoće li se sastanak povjerenstva održati sljedeće godine.
Čelnici Europske unije, uključujući Fica, okupit će se u četvrtak u Bruxellesu na dvodnevnom summitu posvećenom, među ostalim, cijenama energije i potpori Ukrajini. Očekuje se da će im se u petak u razgovoru pridružiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Uvoz nafte i kulturna suradnja
Tijekom videopoziva u kolovozu Blanár je istaknuo protivljenje Slovačke planu Europske unije za postupno ukidanje uvoza ruskog plina te zatražio da se o opskrbi razgovara na sastanku u Moskvi.
To proizlazi iz dokumenta čiju autentičnost POLITICO nije mogao neovisno potvrditi, ali koji ima obilježja vjerodostojnog dokumenta ruskog ministarstva.
Prema istom dokumentu, slovački predstavnici naglasili su važnost nastavka isporuka ruske nafte naftovodom Družba te pozdravili redovite isporuke nuklearnog goriva za slovačke elektrane.
Slovačka je i dalje u velikoj mjeri ovisna o ruskoj nafti i plinu, a Fico tvrdi da bi prekid uvoza doveo do povećanja troškova.
Kada su se dvojica čelnika sastala u Moskvi 9. svibnja, Putin je izjavio da će Rusija učiniti sve kako bi zadovoljila energetske potrebe Slovačke.
Prema dokumentu, dnevni red sastanka predviđenog za sljedeći mjesec obuhvaća znatno više od energetike.
Dvije strane planiraju razmotriti osnivanje radnih skupina za kulturu, turizam, poljoprivredu i zaštitu okoliša te razgovarati o statusu Ruskog centra za znanost i kulturu u Bratislavi.
Falkov u dokumentu također bilježi Blanárovo protivljenje onome što se naziva „diskriminacijom ruskih sportaša” na međunarodnim natjecanjima, uz napomenu da će se i o tom pitanju razgovarati na sastanku Međuvladinog povjerenstva.
Ruski sportaši ponovno na međunarodnim natjecanjima?
Međunarodni olimpijski odbor u srpnju je ukinuo suspenziju Ruskog olimpijskog odbora i priopćio da njegove prethodne preporuke o ograničavanju sudjelovanja ruskih sportaša više ne vrijede.
Svjetska streličarska federacija u kolovozu je ukinula ograničenja za ruske sportaše i dužnosnike.
Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino također je pozvao da se Rusiji ponovno dopusti sudjelovanje u međunarodnom nogometu.
Takav pristup podsjeća na nedavne napore Moskve da učvrsti odnose s Orbánovom Mađarskom.
Budimpešta i Moskva u prosincu su dogovorile plan od 12 točaka za proširenje suradnje u područjima koja uključuju energetiku, trgovinu i kulturu.
Plan su nakon razgovora u Moskvi u prosincu potpisali tadašnji mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mihail Muraško.
Dokument o suradnji sa Slovačkom upućuje na slično široke ambicije.
Putin koristi energetiku za jačanje utjecaja u EU-u
Približavanje Kremlja Ficu pokazuje kako Moskva može iskoristiti energetske veze da bi pojedine države članice Europske unije udaljila od zajedničkog stajališta o Ukrajini.
Putin je prošlog vikenda sličnu ponudu iznio i Washingtonu.
Nakon razgovora s ruskim predsjednikom, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Rusija isporučivati dizel američkom i svjetskom tržištu kako bi se snizile cijene goriva.
Takav bi dogovor Moskvi osigurao prihode, a istodobno oslabio nastojanja da se održi jedinstven stav prema Kremlju.
Međutim, postavlja se pitanje može li Putin ispuniti obećanje dano Trumpu.
Ukrajina posljednjih tjedana pojačava napade dronovima na ruske rafinerije, nastojeći poremetiti opskrbu gorivom i smanjiti prihode kojima Moskva financira rat.
Kijev je ovog mjeseca objavio da je u tim napadima onesposobljeno 51 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte.
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