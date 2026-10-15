goruća tema
Plenković od Hrebaka tražio da zbrine dio otpada? 'Bilo je dosta žustro, ali Bjelovar nije odgovoran za tuđe propuste'
Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak govorio je u Novom danu o burnom početku nove sjednice Sabora. Osvrnuo se i na goruću temu u Hrvatskoj - otpad.
"Svaka jesen bude politički burna. Političari se odmore, spreme strategiju i onda naprave ovako jednu... S pravom, vladajući im daju dovoljno argumenata za to", kaže Hrebak govoreći napetom danu u Saboru kada je predsjednik Vlade Andrej Plenković podnosio godišnji izvještaj o radu, a najveći dio oporbenih zastupnika prosvjedno napustio sabornicu.
Otpad u Bjelovaru
Na pitanje je li Andrej Plenković tražio da se dio otpada zbrine u Bjelovaru, Hrebak kaže da se na koalicijskom sastanku otvorila tema otpada jer neki gradovi za godinu dana neće imati kud s otpadom.
"Kad radite sustav gospodarenja otpadom na ozbiljan način kao što je to radio Bjelovar, ne možete očekivati lovorike, to nije politički oportuno. Mi smo u sustav uložili dosta novca", pojašnjava na početku i nastavlja: "Ne može Bjelovar biti centar otpada za cijelu Hrvatsku niti možemo pomagati drugima koji su bili nemarni i svih ovih godina nisu uložili ništa u gospodarenje otpadom. Vjerojatno zbog toga i imam tako široku podršku građana. Mi smo uredili svoj sustav gospodarenja otpadom, vodama... Oni ne donose političke poene, ali su važni za razvoj grada. Bio je razgovor, bilo je dosta žustro. Bjelovar može primiti, ali to ne znači da mi imamo odgovornost pomagati drugima koji su bili nemarni na svoju štetu. Moj je zadatak najbolje što mogu upravljati resursima svoga grada", govori bjelovarski gradonačelnik.
"Meni je žao što drugi nisu prepoznali to da treba povlačiti europski novac i što se taj novac morao vratiti jer nisu bili motivirani da svoje sustave naprave učinkovitima", kaže.
Što se tiče Vlade, Hrebak kaže: "Vlada je napravila dobar potez i ministarstvo je napravilo dobar program, zašto se gradovi nisu javili, to je druga stvar. Mi nikome ništa ne dugujemo, odgovorni smo samo svojim građanima. Taj program je bio jako dobar, zašto se ništa nije napravilo u drugim gradovima... Razgovaralo se o Zagrebu, Čakovcu i Varaždinu, ti gradovi imaju problem, a stranke koje predstavljaju rade veliku priču oko otpada. Mi smo svi zajedno odgovorni za taj problem, teško mi pada da je to sve isto i da oko naciolanih strateških tema ne možemo postići konsenzus između vlasti i oporbe. Ne možete nas napadati da nismo ništa učinili. Kroz godinu dana moguće da će u Zagrebu biti pune ulice, zatrpane otpadom... Kad smo 2019. radili ovaj sustav, bilo je onih koji su pitali zašto trošimo toliki novac na neko smeće. Drugi su govorili da Hrebak širi odlagalište da bi trgovao s drugim gradovima. Mi to nismo gradili zbog Bjelovara nego zbog županije koja je čeprkala nos dok smo mi gradili. Tad sam procijenio da ćemo imati problem i da trebamo veći kapacitet kako bismo spasili druge gradove i općine u našoj županiji. Zašto to drugi nisu napravili? Ne znam, zbog tih stalnih trevljenja između oporbe i vlasti. Mi moramo znati da se na tim temamam ne možemo politički prepucavati nego staviti rješenja na hrpu i naći način da građanima bude bolje. Ali u Hrvatskoj je sve stvar političkih previranja pa i ova tema", zaključuje.
Na pitanje o uvozu otpada iz drugih država i načinu na koji se taj otpad tretirao, Hrebak odgovara: "Ovo što se dogodilo u Gospiću je zastrašujuće i nemam nikakvu namjeru tu nastupati diplomatski. Jasno je da je Andrija Mikulić bio graška. Najveću odgovornost tu ima najveća stranka, ali ne smatram da mi nismo nimalo odgovorni. I mi ćemo tu imati političku štetu. Koliko znam, Hrvatska puno više smeća izvozi nego što ga uvozi. Ovo ipak ima poveznicu s nečim drugim, kriminal i korupcija nisu vezani samo za HDZ i vladajuću većinu, svaki dan vidimo da se nešto događa s gradonačelnicima drugih oopcija... Ja mogu garantirati samo za sebe, ni za koga drugoga. Nikad ne znate kako će se netko ponašati kada dođe u sustav i počne upravljati javnim resursima. Što se tiče Mikulića, sad vidimo da je on bio greška, ali teško je kadrovirati. Nije lako postaviti 20 ljudi u sustav i znati da će svi oni biti pošteni. Stalno si sumnjičav, oprezan, gledaš hoće li netko nešto napraviti... Ne mislim da je Kosta Kostanjević greška Tomislava Tomaševića ni da je Mikulić greška samo Andreja Plenkovića. I Tomašević je očito napravio grešku u kadroviranju pa mu se dogodila afera Hipodrom. Važno mi je da ni on ni Plenković nisu osobno umočeni u kriminal. Ako politčki treba odgovarati Plenković, treba i Tomašević. Oni ne mogu odgovarati, kao ni ja, za svakog svog pročelnika", pojašnjava Hrebak svoj stav.
Odnos s DP-om
Što se tiče odnosa s Domovinskim pokretom unutar vladajuće koalicije, Hrebak kaže kako ti odnosi nikad neće biti na vrhunskoj razini.
"Nikada odnos između HSLS-a i DP- neće biti na nekoj vrhunskoj razini. Mi moramo biti korektni da bi održavali vladajuću većinu", kaže.
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