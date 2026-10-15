Plenković od Hrebaka tražio da zbrine dio otpada? 'Bilo je dosta žustro, ali Bjelovar nije odgovoran za tuđe propuste'

Na pitanje o uvozu otpada iz drugih država i načinu na koji se taj otpad tretirao, Hrebak odgovara: "Ovo što se dogodilo u Gospiću je zastrašujuće i nemam nikakvu namjeru tu nastupati diplomatski. Jasno je da je Andrija Mikulić bio graška. Najveću odgovornost tu ima najveća stranka, ali ne smatram da mi nismo nimalo odgovorni. I mi ćemo tu imati političku štetu. Koliko znam, Hrvatska puno više smeća izvozi nego što ga uvozi. Ovo ipak ima poveznicu s nečim drugim, kriminal i korupcija nisu vezani samo za HDZ i vladajuću većinu, svaki dan vidimo da se nešto događa s gradonačelnicima drugih oopcija... Ja mogu garantirati samo za sebe, ni za koga drugoga. Nikad ne znate kako će se netko ponašati kada dođe u sustav i počne upravljati javnim resursima. Što se tiče Mikulića, sad vidimo da je on bio greška, ali teško je kadrovirati. Nije lako postaviti 20 ljudi u sustav i znati da će svi oni biti pošteni. Stalno si sumnjičav, oprezan, gledaš hoće li netko nešto napraviti... Ne mislim da je Kosta Kostanjević greška Tomislava Tomaševića ni da je Mikulić greška samo Andreja Plenkovića. I Tomašević je očito napravio grešku u kadroviranju pa mu se dogodila afera Hipodrom. Važno mi je da ni on ni Plenković nisu osobno umočeni u kriminal. Ako politčki treba odgovarati Plenković, treba i Tomašević. Oni ne mogu odgovarati, kao ni ja, za svakog svog pročelnika", pojašnjava Hrebak svoj stav.