Krunislav Olujić ispričao kako mu je Šeks prijetio

Gostujući u Newsroomu kod našeg Domagoja Novokmeta, bivši glavni državni odvjetnik i bivši predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Krunislav Olujić, između ostalog, dotaknuo se i utjecaja Vladimira Šeksa na hrvatsko pravoduđe navodeći da je izbor Ivana Turudića za novog šefa DORH-a upravo vrhunac toga.

Olujić je prozvao i Vladimira Šeksa nekoliko puta zbog, kako kaže, utjecanja na pravosuđe, a naveo je i da je njegovo kodno ime ‘Kos’ te dodao i da je on od Šeksa dobio kodno ime ‘politeo’, ali da o tome nema pisanog traga. Na pitanje boji li se tužbi zbog ovih izjava, kaže:

“Sreo sam se sa Šeksom. On i njegov prijatelj Bože Vukušić i meni su dali kodno ime politeo. Kad smo se 26.10.2021. na Ravnicama sreli na večeri, digao sam se i pozdravio ga riječima ‘poštovanje kolega, doktor politeo’. Prepoznao je… Večera je pukla i završilo se jako gadno s čitavim nizom prijetnji koje su uključivale i prijetnju da će me se ubiti i da će me mrak progutati, a imam i svjedoke”, ispričao je Olujić, navodeći da se ne boji tih prijetnji.

“Bio je pod gasom, da ne kažem pod alkoholom”, kazao je Olujić.

“Šeks se nikad nije odrekao utjecaja na pravosuđe, on je siva eminencija hrvatskog pravosuđa već 30 godina i neformalni ministar pravosuđa, a vrhunac njegovog djelovanja je imenovanje Turudića na mjesto i dužnost glavnog državnog odvjernika. Ne čudim se ni šeksu ni Turudiću, ali najviše se čudim Plenkoviću – zbog čega se doveo u situaciju da učinim upitnim sve što je dosad radio”, rekao je Olujić i dodao da ovakva odluka može utjecati i na nadolazeće izbore.

