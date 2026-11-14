VIŠE NOVCA ZA OSOBNE ASISTENTE
Ružićev poučak: Manji iznos za inkluzivni dodatak ne znači da će ijedan korisnik biti neisplaćen
Prijedlogom državnog proračuna za 2027. za Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za inkluzivni dodatak planirano je 1,14 milijardi eura, odnosno 3 posto manje u odnosu na 2026., no to ne znači da korisnici koji ostvare pravo neće dobiti naknadu.
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Iz resornog Ministarstva u subotu priopćenjem pojašnjavaju da su veća sredstva u prethodnom razdoblju bila su potrebna i zbog rješavanja zaostalih zahtjeva, kao i zbog podmirivanja obveza za razdoblje čekanja na ostvarivanje prava, a to uključuje i isplate nasljednicima.
Sredstva će se osigurati za sve korisnike koji ostvare pravo
Tijekom 2027. očekuje se manji broj takvih zaostalih predmeta i posljedično manji opseg isplata koje se odnose na prethodna razdoblja. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je planirani iznos za inkluzivni dodatak manji u odnosu na prethodnu godinu. Pritom je važno istaknuti da će se i dalje podmirivati sve obveze koje proizlaze iz priznatih prava, uključujući i one koje se odnose na ranija razdoblja. Sredstva će se osigurati za sve korisnike koji ostvare pravo, a ako se tijekom godine pokaže potreba za dodatnim sredstvima, ona će biti osigurana kroz rebalans državnog proračuna, ističe se u priopćenju.
Za osobnu asistenciju u 2027. godini predviđeno je 120 milijuna eura. Povećanje sredstava prati širenje opsega prava i rast broja korisnika kojima je potrebna ova usluga. Time se osiguravaju financijski preduvjeti za uključivanje većeg broja osoba s invaliditetom u sustav osobne asistencije, kao i za pružanje podrške u opsegu koji odgovara njihovim individualnim potrebama.
Ružić o medijskim interpretacijama
Cilj Ministarstva ostaje osigurati ostvarivanje prava svim građanima koji ispunjavaju zakonske uvjete, uz odgovorno planiranje proračunskih sredstava i redovito podmirivanje svih obveza prema korisnicima, stoji u priopćenju.
Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić osvrnuvši se na, kako je rekao, interpretacije u nekim medijima na značajno veće povećanje sredstava za osobnu asistenciju i umanjenje inkluzivnog dodatka, rekao je da osiguravaju kontinuitet usluga i da je važno da će biti plaćene sve usluge sukladno odobrenjima odnosno rješenjima. U interpretacijama treba voditi računa da je dio sredstava, posebno za osobnu asistenciju bio na stavkama proračuna koji se odnosi na europske fondove tako da linearna interpretacija samo iz proračuna nikako ne može biti jedina, rekao je Ružić novinarima na Interliberu
Fuchs: znanost i obrazovanje ostali nacionalni prioriteti
Na Sajmu knjiga Interliber bio je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i poručio kako je 'zadovoljan i sretan' da su znanost i obrazovanje ostali nacionalni prioriteti, što se pokazuje kroz predstavljen proračun za 2027. godinu.
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