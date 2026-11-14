Tijekom 2027. očekuje se manji broj takvih zaostalih predmeta i posljedično manji opseg isplata koje se odnose na prethodna razdoblja. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je planirani iznos za inkluzivni dodatak manji u odnosu na prethodnu godinu. Pritom je važno istaknuti da će se i dalje podmirivati sve obveze koje proizlaze iz priznatih prava, uključujući i one koje se odnose na ranija razdoblja. Sredstva će se osigurati za sve korisnike koji ostvare pravo, a ako se tijekom godine pokaže potreba za dodatnim sredstvima, ona će biti osigurana kroz rebalans državnog proračuna, ističe se u priopćenju.