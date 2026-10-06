rat riječima
Mažar: Povjesničara Grmoju podsjećam kako je Aristotel definirao demagoge
Nastavlja se rat riječima između HDZ-ovog Nikole Mažara i MOST-ovog Nikole Grmoje. Nakon što je Grmoja danas odgovorio HDZ-ovcu, optuživši ga za demagogiju, Mažar uzvrača istom mjerom.
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Povjesničar Nikola Grmoja me danas, zamislite, optužio za „jeftinu demagogiju“. Ja na to mogu samo optužiti Grmoju za skupu demagogiju, jer njegove dugogodišnje manipulacije, obmanjivanje javnosti, opstrukcije rada istražnih tijela i plasiranje lažnih optužbi u medije skupo koštaju hrvatsko društvo – financijski i duhovno", poručio je Nikola Mažar putem svojeg Facebook profila.
"Povjesničara Grmoju podsjećam da je još Aristotel definirao demagoge kao političare koji žele manipulirati narodom i svjesno potkopavaju vladavinu prava radi ostvarivanja vlastitih interesa. Teško da postoji bolji opis od ovoga za Nikolu Grmoju i politiku Mosta. Fascinantno je kako su ljudi još prije 2300 godina znali koliko su demagozi poput Grmoje štetni za demokraciju i vladavinu prava", dodao je.
"S obzirom na to da demagozi ne nude rješenje, nego neprijatelja, očito valja još jednom podsjetiti Grmoju da su nadležna tijela Republike Hrvatske i u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću profesionalno i neovisno, baš kako zakon nalaže, provela sve potrebne radnje kako bi prikupila dokaze, zaustavila nezakonitosti i osumnjičenike dovela pred sud. I sve je provedeno puno prije nego što su zastupnici Mosta počeli govoriti o ovoj temi.
Ali Grmoju ove činjenice ne zanimaju, niti ga zanimaju građani Gospića. Njega zanimaju isključivo politizacija, manipulacija i zbunjivanje javnosti lažnim narativima. Jer prave demagoge poput Grmoje istina ne zanima", poručio je Mažar.
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