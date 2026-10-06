Mažar: Povjesničara Grmoju podsjećam kako je Aristotel definirao demagoge

"S obzirom na to da demagozi ne nude rješenje, nego neprijatelja, očito valja još jednom podsjetiti Grmoju da su nadležna tijela Republike Hrvatske i u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću profesionalno i neovisno, baš kako zakon nalaže, provela sve potrebne radnje kako bi prikupila dokaze, zaustavila nezakonitosti i osumnjičenike dovela pred sud. I sve je provedeno puno prije nego što su zastupnici Mosta počeli govoriti o ovoj temi.