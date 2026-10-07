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MED9 U SPLITU

Plenković pred europskim liderima: Hrvatska ima jedinstven položaj

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Hina
|
07. lis. 2026. 11:29
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Andrej Plenković
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sredozemlje je zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Europske unije, rekao je premijer Andrej Plenković na otvaranju sastanka na vrhu MED9 u Splitu.

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Split je domaćin samita neformalnog formata koji okuplja devet mediteranskih članica EU-a. U drugi najveći hrvatski grad, između ostalih, stigli su francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Sastanak u Splitu događa se šest mjeseci nakon što je Hrvatska u Dubrovniku bila domaćin i Inicijative triju mora, formata koji okuplja članice EU-a smještene između Crnog, Jadranskog i Baltičkog mora.

"Ova dva samita reflektiraju jedinstven položaj Hrvatske kao sredozemnih vrata prema srednjoj Europi", rekao je Plenković na otvaranju skupa.

"Sredozemlje je postalo ključno područje"

Premijer je naglasio da strukturne promjene u globalnom okruženju pokazuju da je stabilnost EU-a neodvojiva od šire mediteranske regije, a da svjetske turbulencije stvaraju veliki pritisak na energetsku sigurnost, opskrbne lance i migracijske tokove kontinenta.

"Sredozemlje je postalo ključno područje gdje se konvergiraju mnogi europski strateški izazovi", kazao je Plenković i dodao da to naglašava potrebu integriranja mediteranske perspektive u šire europske odluke.

Nakon premijerovog uvoda čelnici će razgovarati iza zatvorenih vrata u tri sesije. Na jednoj od njih gostuje monegaški knez Albert II. zbog svoje ekspertize o održivosti i očuvanju mora, a na drugoj jordanski prijestolonasljednik koji će govoriti o situaciji na Bliskom istoku.

Plenković se ranije u srijedu sastao s Macronom. Na platformi X napisao je da Hrvatska i Francuska "nastavljaju produbljivati strateško partnerstvo", osobito na područjima gospodarstva, sigurnosti i obrane, kulture i suradnje unutar EU-a.

"Razgovarali smo o pregovorima o novom Višegodišnjem financijskom okviru EU-a, važnosti diversifikacije energetske opskrbe u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti, politici proširenja EU-a te stanju na jugoistoku Europe", dodao je premijer.

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Teme
andrej plenković emmanuel macron med9 split

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