Madrid i Berlin ukrstili koplja oko ključnog pitanja za EU: "To plaćaju europski građani"

No nakon gotovo godinu dana mukotrpnih pregovora čini se da su zemlje i dalje daleko od kompromisa, a neslaganja su iz dana u dan sve veća, što dodatno naglašavaju dva teksta suprotstavljenih tabora. Jedan je napisao španjolski ministar gospodarstva Carlos Cuerpo, a drugi čelnici Njemačke, Danske, Nizozemske, Austrije i Finske.