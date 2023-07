“Milanović će u svom obraćanju još više ispsovati Plenkovića, HDZ, tatu i mamu”

Podijeli :

O političkim aktualnostima i poonovnoj svađi dva brda, u Newsroomu N1 televizije govorio je politički analitičar profesor Žarko Puhovski.

Komentirajući za večeras najavljeno izvanredno obraćanja predsjednika Zorana Milanovića oko nmogućnosti postizanja dogovora oko imenovanja ravnatelja VOSA-e, Puhovski kaže kako je takav format obraćanja došao kod nas iz Francuske Republike u kojem se postiže nema postavljanja pitanja.

“To je preuzeo Franjo Tuđman koji je uveo da se predsjednik obraća Hrvatskom saboru poslanicom bez mogućnosti postavljanja pitanja i očito je i Milanović da ne izlazi dobro na kraj s novinarima i novinarkama prije svega, pa je odlučio da nam se obrati kao Predsjednik”, kaže Puhovski.

Predsjednik Milanović najavio izvanredno obraćanje javnosti, pratite N1 specijal Premijer odgovorio na Milanovićev poziv: Nema sastanka bez isprike!

Dodaje da se Predsjednik građanima ne obraća jer je situacija izvanredna.

“Oni su se očito dogovorili da VSOA funkcionira. Ono što je sam Milanović rekao minimalno funkcioniranje, važno je da dobiju plaće, bez obzira na to što rade”, kaže Puhovski. Pretpostavlja da će dio poslova prebaciti na druge agencije.

Komentirao je i izjavu premijera Plenkovića koji je istaknuo da dok god od Milanovića ne dobije ispriku neće biti nikakvog sastanka i rekao kako zbog neimenovanja ravnatelja VSOA-e i upražnjenih diplomatskih mjesta neće propasti ni Ustav ni sustav dok god je, ironično primjećuje Puhovski, Plenković tu.

Smatra da je problem taj što obje strane imaju svoje Majde Burić, odnosno navijače. Dodaje da je Milanovićeva Majda Burić Krešo Beljak i Peđa Grbin.

“Sve što je Plenković rekao danas o Milanoviću je istina, osim toga što on nema pravo biti uvrjeđen. Uvreda države preko uvrede visočanstva je feudalna kategorija i na nju Plenković nema pravo. Vi se bavite politikom jer vam treba mojih 25 posto, i ako hoćete funkcionirati, ja mogu reći što me volja jer vam treba 25 posto i točka”, kaže Puhovski.

“Mislim da to nije dobar sustav”

“I ako ne možete to progutati onda nemate elemantarnu podobnost bavljenja politikom. To nije pitanje samoljublja, to nije pitanje ega, to nije pitanja morala, to je pitanje obavlja posla”, zaključuje Puhovski.

Ostojić: “Plenković je nakon duže vremena ignoriranja odigrao džon” Plenković za Politico: Fokusiran sam na posao hrvatskog premijera

Kaže da posao od premijera traži da surađuje s predsjednikom. “Ja mislim da to nije dobar sustav, ali taj sustav sad imamo i ne može nitko reći meni se sad sustav ne sviđa i idem van”, kaže Puhovski. Također, podsjeća da je istina da je Milanović grubo vrijeđao svih njih i da je Milanović taj koji je srozao razine političke komunikacije u Hrvatskoj, ali, naglašava, “Milanović je danas povukao jedan potez koji je u okviru ovog ludila racionalan“.

“Ok. Šta god bilo da bilo. Šuti, dođi ovamo, pregrizi i dajte da se dogovorimo. Mislim da je poziv došao prekasno, ali bolje ikad nego nikad. On je vjerojatno znao da Plenković ide u Orašje i u Dubrovnik, ali to su možda mogli napraviti i u nedjelju kad bi imali prijedlog”, kaže Puhovski i naglašava da oni prijedloga nemaju.

Na pitanje tko je taj tko se drži procedure, Puhovski kaže da je sam Milanović rekao da je slao ministra obrane kod Kolinde Grabar Kitarović i onda naglasio kako je njegov ministar bio važnija osoba od ministra Marija Banožića, što je nedvojbeno istina, ali to nema veze s time.

Rekao je i kako je Milanovićeva izjava da je Validžić bio njegov prijedlog dok nije postao prijedlog Vlade, jako djetinjasta. “Ali to je njegovo pravo. Supotpis znači ja odlučujem. Ako trebate moj supotpis da ja potpišem. Ako ne potpišem dajte mi drugi papir”, kaže Puhovski.

Kaže kako vlada nema tip birokratske pameti da Milanovića dovedu u situaciju da ne može učiniti ništa drugo nego da izabere jednog kandidata. “Oni hoće natezati mak na konac”, rekao je Puhovski.

Butković komentirao Milanovićev potez: To je nezapamćeno, to nije normalno Zastupnici o Milanoviću: Zabrana koja dolazi s pozicije moći nije dobra poruka

Rekao je da će misli da će večeras Milanović u svom obraćanju ispsovati još više Plenkovića, HDZ, tatu i mamu.

“Milanović se našao u situaciji da odlučuje i on tu situaciju neće ispustiti iz ruku. On je učinio puno pogrešnih stvari, ali sad je on na potezu”, kaže Puhovski.

“Oni su od HEP-a već prije napravili kasicu prasicu”

Komentirao je i aferu oko HEP ove prodaje plina. Kaže kako je primjetio da je Andrej Plenković danas bio jako dobro pripremljen što reći da temu Milanovića, a jako slabo na temu plina, HEP-a i PPD-a.

Kaže da su tri stvari po njegovom sudu jasne. “Oni su od HEP-a već prije napravili kasicu prasicu i HEP doista plaća za sve nas. Drugo, oni su imali jedan potez koja je bila odlična kad je donesena, ali je u međuvremenu postala loša. Nerazumljivo je kako to nitko nije primjetio”, kaže Puhovski i dodaje da je pitanje je li moguće retroaktivno ispravljati pogrešku.

“I ono što je najgore, nitko ne može reći, ljudi zezuli smo”, kaže Puhovski i dodaje da treba tu i tamo reći pogriješili smo.

Kaže kako je premisa haškog sudišta u ovoj situaciji primjenjiva. “On je mogao ili morao znati. Možda premijer nije znao, možda ministar nije znao, ali je morao znati”, smatra Puhovski.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.