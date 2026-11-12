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UPRAVLJANJE JANKOMIROM

Ministarstvo prozvalo Tomaševića zbog Klinike Sveti Ivan: "Tko vodi bolnicu?"

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N1 Info
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12. stu. 2026. 21:14
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ministarstvo bolnica
Goran Kovacic, Igor Kralj/PIXSELL

Ministarstvo zdravstva zatražilo je od Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da hitno imenuju osobu koja će preuzeti zakonito vođenje ustanove i odgovornost za njezin rad, upozoravajući na mogući upravljački vakuum nakon ostavke ravnateljice.

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U priopćenju naslova "Tko vodi Kliniku Sveti Ivan?", Ministarstvo navodi kako je, prema informacijama kojima raspolaže, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan nakon ostavke dosadašnje ravnateljice ostala bez ravnatelja, zamjenika i druge osobe ovlaštene za njezino vođenje.

Ministarstvo upozorava i na moguće kršenje Zakona o ustanovama. Ako je ostavka ravnateljice prihvaćena, a Upravno vijeće nije imenovalo vršitelja dužnosti, postavlja se pitanje je li time povrijeđen članak 44. tog zakona, kojim je propisano imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja u slučaju razrješenja ravnatelja.

"Zakonska obveza osiguravanja vodstva ustanove ne može se zanemariti niti odgađati bez odgovarajućeg pravnog temelja", poručuju iz Ministarstva.

Ministarstvo traži odgovore o upravljanju Klinikom

Iz Ministarstva zdravstva ističu da je potrebno razjasniti tko trenutačno upravlja ustanovom, tko potpisuje službene dokumente, donosi odluke i preuzima odgovornost za zakonitost njezina rada.

Traže i pojašnjenje na temelju koje odluke i zakonskih ovlasti netko trenutačno obavlja te poslove.

"Klinika koja skrbi o najranjivijim pacijentima ne smije ostati bez jasno utvrđenog vodstva i odgovorne osobe", ističu.

Zaključuju kako u upravljanju zdravstvenom ustanovom ne smije biti nejasnoća kada je riječ o odgovornosti za njezin rad.

"Kada su u pitanju zdravlje i životi pacijenata, ne može biti ni upravljačkog vakuuma ni vakuuma odgovornosti!", poručuju iz Ministarstva, dodajući da zakonitost upravljanja javnom zdravstvenom ustanovom nije pitanje političke volje, nego zakonska obveza.

Teme
bolnica jankomir klinika sveti ivan ministarstvo zdravstva sveti ivan tomislav tomašević

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