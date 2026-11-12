UPRAVLJANJE JANKOMIROM
Ministarstvo prozvalo Tomaševića zbog Klinike Sveti Ivan: "Tko vodi bolnicu?"
Ministarstvo zdravstva zatražilo je od Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da hitno imenuju osobu koja će preuzeti zakonito vođenje ustanove i odgovornost za njezin rad, upozoravajući na mogući upravljački vakuum nakon ostavke ravnateljice.
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U priopćenju naslova "Tko vodi Kliniku Sveti Ivan?", Ministarstvo navodi kako je, prema informacijama kojima raspolaže, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan nakon ostavke dosadašnje ravnateljice ostala bez ravnatelja, zamjenika i druge osobe ovlaštene za njezino vođenje.
Ministarstvo upozorava i na moguće kršenje Zakona o ustanovama. Ako je ostavka ravnateljice prihvaćena, a Upravno vijeće nije imenovalo vršitelja dužnosti, postavlja se pitanje je li time povrijeđen članak 44. tog zakona, kojim je propisano imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja u slučaju razrješenja ravnatelja.
"Zakonska obveza osiguravanja vodstva ustanove ne može se zanemariti niti odgađati bez odgovarajućeg pravnog temelja", poručuju iz Ministarstva.
Ministarstvo traži odgovore o upravljanju Klinikom
Iz Ministarstva zdravstva ističu da je potrebno razjasniti tko trenutačno upravlja ustanovom, tko potpisuje službene dokumente, donosi odluke i preuzima odgovornost za zakonitost njezina rada.
Traže i pojašnjenje na temelju koje odluke i zakonskih ovlasti netko trenutačno obavlja te poslove.
"Klinika koja skrbi o najranjivijim pacijentima ne smije ostati bez jasno utvrđenog vodstva i odgovorne osobe", ističu.
Zaključuju kako u upravljanju zdravstvenom ustanovom ne smije biti nejasnoća kada je riječ o odgovornosti za njezin rad.
"Kada su u pitanju zdravlje i životi pacijenata, ne može biti ni upravljačkog vakuuma ni vakuuma odgovornosti!", poručuju iz Ministarstva, dodajući da zakonitost upravljanja javnom zdravstvenom ustanovom nije pitanje političke volje, nego zakonska obveza.
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