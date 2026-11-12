Peternel pozvao na zatvaranje bolnice Sveti Ivan: "Više nalikuje koncentracijskom logoru nego zdravstvenoj ustanovi!"

''Ono što posljednjih dana izlazi u javnost o takozvanoj bolnici Jankomir više nalikuje prizorima iz koncentracijskog logora nego zdravstvenoj ustanovi u kojoj bi ljudi s teškoćama mentalnog zdravlja trebali pronaći pomoć, sigurnost i zaštitu. Govorimo o zastrašujućim snimkama nasilja nad bespomoćnim čovjekom koji je izgubio život, ali i svjedočanstvima o vezivanju pacijenata za krevete, razodjevenim ženama ostavljenima u ponižavajućim uvjetima te čovjeku koji je, prema objavljenim navodima, cijelu noć proveo vezan na podu. Jesu li ti ljudi dolazili na liječenje ili na mučenje? Ovo nije samo zdravstveni skandal, nego civilizacijska sramota i potpuni slom sustava koji bi trebao štititi upravo najranjivije građane'', poručio je Peternel.