zatražio hitnu intervenciju
Peternel pozvao na zatvaranje bolnice Sveti Ivan: "Više nalikuje koncentracijskom logoru nego zdravstvenoj ustanovi!"
Saborski zastupnik Igor Peternel, predsjednik Kluba zastupnika DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, u ime stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) zatražio je hitnu intervenciju Ministarstva zdravstva, zatvaranje Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru na temelju inspekcijskih nalaza, žurno izmještanje svih pacijenata u druge odgovarajuće državne zdravstvene ustanove te suspenziju svih zaposlenika do utvrđivanja njihove eventualne odgovornosti.
Zahtjev dolazi nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, pokretanja istrage protiv četvorice medicinskih tehničara zbog sumnje na teško ubojstvo, objave uznemirujućih snimki bolničkog videonadzora te novih svjedočanstava i fotografija koje upućuju na moguće sustavno zlostavljanje i ponižavanje psihijatrijskih pacijenata.
"Jesu li ti ljudi dolazili na liječenje ili na mučenje?"
''Ono što posljednjih dana izlazi u javnost o takozvanoj bolnici Jankomir više nalikuje prizorima iz koncentracijskog logora nego zdravstvenoj ustanovi u kojoj bi ljudi s teškoćama mentalnog zdravlja trebali pronaći pomoć, sigurnost i zaštitu. Govorimo o zastrašujućim snimkama nasilja nad bespomoćnim čovjekom koji je izgubio život, ali i svjedočanstvima o vezivanju pacijenata za krevete, razodjevenim ženama ostavljenima u ponižavajućim uvjetima te čovjeku koji je, prema objavljenim navodima, cijelu noć proveo vezan na podu. Jesu li ti ljudi dolazili na liječenje ili na mučenje? Ovo nije samo zdravstveni skandal, nego civilizacijska sramota i potpuni slom sustava koji bi trebao štititi upravo najranjivije građane'', poručio je Peternel.
Posebno zabrinjavaju okolnosti postupanja uprave nakon smrti pacijenta. Prema nalazima zdravstvene inspekcije, utvrđene su nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja, dok su snimke videonadzora pregledane tek dva tjedna nakon smrti mladića. U međuvremenu su se pojavila i nova svjedočanstva o mogućim ranijim slučajevima nasilja, što dodatno otvara pitanje odgovornosti uprave, nadzornih tijela i svih koji su bili dužni osigurati sigurnost pacijenata.
"Tko je sve znao, tko je šutio i koliko je još pacijenata prošlo kroz sličan pakao?"
''Kako je moguće da se takve strahote događaju u zdravstvenoj ustanovi usred Zagreba? Tko je sve znao, tko je šutio i koliko je još pacijenata prošlo kroz sličan pakao? Ostavka ravnateljice ne može biti kraj ove priče, niti se odgovornost smije svesti na četvoricu osumnjičenih. Ako su pojedinci sudjelovali u nasilju, prikrivali ga ili svjesno zanemarivali, moraju snositi najstrože zakonske posljedice. Ne možemo dopustiti da se iza institucionalne šutnje skrivaju oni koji su bili dužni štititi ljudske živote'', naglasio je.
Peternel je u ime DOMiNO-a zatražio hitne interventne mjere Ministarstva zdravstva, istaknuvši kako sigurnost pacijenata mora imati apsolutnu prednost pred zaštitom ugleda ustanove i njezinih zaposlenika.
''Zahtijevamo hitno zatvaranje Klinike za psihijatriju Sveti Ivan na temelju inspekcijskih nalaza, organizirano izmještanje svih pacijenata u odgovarajuće državne zdravstvene ustanove te suspenziju svih zaposlenika do provedbe neovisne provjere njihove odgovornosti. Za sve kojima se utvrdi sudjelovanje u zlostavljanju ili njegovu prikrivanju zahtijevamo otkaze i kazneni progon. Tek nakon potpune istrage može se odlučivati o budućnosti te ustanove. Nijedan pacijent ne smije ostati izložen mogućem nasilju dok institucije prebacuju odgovornost'', istaknuo je.
Zaključno je upozorio kako odgovornost za stanje u bolnici ne mogu izbjeći ni Grad Zagreb kao osnivač ni Ministarstvo zdravstva kao nadležno državno tijelo.
''Ova bolnica ne nalazi se na Marsu, nego u Republici Hrvatskoj, kao dio hrvatskog zdravstvenog sustava. Građane ne zanima tko će na koga prebaciti krivnju, nego mogu li svoje najbliže povjeriti zdravstvenoj ustanovi bez straha za njihov život i dostojanstvo. Nećemo čekati novu tragediju da bi netko napokon počeo raditi svoj posao. U interesu sigurnosti, zdravlja i dostojanstva svih građana Republike Hrvatske zahtijevamo hitno postupanje. Od ove teme nećemo odustati, budite sigurni!'', zaključio je Peternel.
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