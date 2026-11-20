LIDER DOMOVINSKOG POKRETA
Penava: Moramo upozoriti javnost. Iza Štrajka mladih stoje ekstremna ljevica, komunisti i socijalisti
Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora Ivan Penava komentirao je štrajk mladih diljem Hrvatske.
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Uvjeren je da iza njega stoje političke organizacije, čije se namjere skrivaju.
"Iza ove organizacije o kojoj ste svi uredno izvijestili, a to je International Youth Strike ili Štrajk mladih, kako se naziva u Hrvatskoj, stoje ekstremno lijeve stranke. Na razini Europe ne skrivaju svoju profilaciju, komunističku i ekstremno lijevu, a u Hrvatskoj se to skriva", počeo je Penava pa nastavio:
"Neke od stranaka su njemački komunisti i socijalisti, talijanski komunisti, socijalisti iz Velike Britanije te ljevičari iz Norveške. Molio bih sve zbog pravodobnog informiranja javnosti preneste tko stoji iza štrajka. Poštujući čak i tezu organizatora štrajka, koji kažu da su svoje uvjete prilagodili hrvatskim, kad imate ekstremno lijevi i komunistički dio u kontekstu, postavlja se jedno logično pitanje - ako su prilagodili teme hrvatskom okviru, zašto nisu i termin? Naime, o čemu se radi, 20. studeni je dan kad veliki dio mladih pali svijeće na vukovarskom veleprometu i Ovčari pa bi bio red da se okvir prebacio barem na dan poslije, ali to se nije dogodilo."
Tvrdi da se to nije dogodilo zbog političke pozadine. Također, upitno mu je zašto se nije štrajkalo na neradni dan.
"Da se to napravilo u subotu, upitno je bi li tko došao, na neradni dan i kad moraš odvojiti od sebe, a ne uzeti nekom drugom. Govorimo o ljudima koji otvoreno promoviraju komunizam i socijalizam. Takvi su otimali ljudima u Hrvatskoj imanja i stanove. Zato treba reći tko su organizatori i da se jasno predstave. Sve pod agendom da su to naši mladi, nisu. To je možda dio lijevo orijentiranih mladih. Velik dio naših mladih nosio je bijele majice u Vukovaru i Škabrnji. Minimum demokratskih pravila bilo bi ne bojati se reći koja je agenda i tko stoji iza svega."
Penava je sve to razotkrio na konferenciji i više puta naveo da se radi o ekstremnoj ljevici, komunistima i socijalistima.
"U Hrvatskoj to nema dovoljno dobru podršku, organizator je imao potrebu sakriti se i kamuflirati, isturiti mlade u prvi plan, kao i brigu za njih - pod navodnicima. Sve da bi širio političku agendu pa o tome upozoravamo i alarmiramo hrvatsku javnost", zaključio je Ivan Penava.
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