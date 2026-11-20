"Da se to napravilo u subotu, upitno je bi li tko došao, na neradni dan i kad moraš odvojiti od sebe, a ne uzeti nekom drugom. Govorimo o ljudima koji otvoreno promoviraju komunizam i socijalizam. Takvi su otimali ljudima u Hrvatskoj imanja i stanove. Zato treba reći tko su organizatori i da se jasno predstave. Sve pod agendom da su to naši mladi, nisu. To je možda dio lijevo orijentiranih mladih. Velik dio naših mladih nosio je bijele majice u Vukovaru i Škabrnji. Minimum demokratskih pravila bilo bi ne bojati se reći koja je agenda i tko stoji iza svega."