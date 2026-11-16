Zadro se smatra jednim od simbola obrane Vukovara, a o njegovom ratnom putu od radnika u tvornici Borovo do vojskovođe ispričane su brojne priče. Bio je poznat da nije štedio te je i sam odlazio u akcije. Pazio je da u istu akciju ne idu dva člana obitelji, kao i po tome što nije želio nositi zaštitni prsluk jer ga nisu imali niti njegovi vojnici.