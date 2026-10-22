DP brani svojeg člana
Mlinarić: Stali bismo i uz BBB, uvijek ćemo štiti one koji su progonjeni
Domovinski pokret stao je u obranu Marka Žaje, čije se ime spominje u kontekstu osiguranja utakmice Hajduka i Ajaxa na kojoj su s tribina bačene baklje, zbog čega je utakmica nakratko i prekinuta. Stipe Mlinarić sada poručuje da Žaja nije odgovoran za incident jer nije osiguravao tribinu s koje su baklje doletjele.
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"Žaja ne osigurava tribinu s koje su doletjele baklje. Marko Žaja s tim nema veze", poručuje Mlinarić.
Naglasio je da je Domovinski pokret stao u zaštitu Torcide, kao što bi, tvrdi, postupio i u slučaju Bad Blue Boysa ili bilo koje druge skupine koja smatra da je izložena progonu.
"DP je stao u zaštitu Torcide, kao što bi stao u zaštitu BBB-a ili bilo koga tko se osjeća proganjanim. Kada je riječ o prekomjernom granatiranju bilo koga i zbog bilo čega, DP će uvijek stati u zaštitu. Nema ništa sporno. Čovjek svoj posao radi vrlo kvalitetno. Na svim utakmicama koje je Marko Žaja i prije osiguravao nije bilo nikakvih problema. Da ih je bilo, ne bi mogao raditi taj posao, izgubio bi licencu, rigorozna je kontrola zaštitarskih tvrtki", nastavlja Mlinarić.
Odnosi s Vladom
Govoreći o rebalansu proračuna i odnosima Domovinskog pokreta i Vlade, Mlinarić kaže da je sve u redu.
"Sve je dogovoreno s Vladom. Amandmane smo uložili, riječ je o 22 milijuna eura, što nije puno. Jako nam je bitno da jedan dio ide za Husinu jamu, a drugo je šest milijuna eura ide Ministarstvu demografije kako bi obitelji s više od četvero djece koje su se prijavile na natječaj mogle kupiti veće automobile. Dobili smo 1400 prijava. Ne vidim što je tu sporno, što nije na tragu Vlade i premijera. To apsolutno nije nikakav problem", kaže.
Smjena državnog tajnika u MUP-u
Mlinarić se osvrnuo i na kadrovske promjene u Ministarstvu unutarnjih poslova, potvrdivši da će državni tajnik biti smijenjen.
"Državni tajnik u MUP-u bit će smijenjen. To je tako, to je Ivan Penava jučer rekao. Sve ćete znati kada dođe vrijeme za imenovanje novog državnog tajnika u MUP-u."
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