Mlinarić: Stali bismo i uz BBB, uvijek ćemo štiti one koji su progonjeni

"DP je stao u zaštitu Torcide, kao što bi stao u zaštitu BBB-a ili bilo koga tko se osjeća proganjanim. Kada je riječ o prekomjernom granatiranju bilo koga i zbog bilo čega, DP će uvijek stati u zaštitu. Nema ništa sporno. Čovjek svoj posao radi vrlo kvalitetno. Na svim utakmicama koje je Marko Žaja i prije osiguravao nije bilo nikakvih problema. Da ih je bilo, ne bi mogao raditi taj posao, izgubio bi licencu, rigorozna je kontrola zaštitarskih tvrtki", nastavlja Mlinarić.