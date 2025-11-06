Oglas

MARKA ŽAJU IZ DP-A

Ministar turizma smijenio svog savjetnika koji je podržao huligane iz Splita

author
Hina
|
06. stu. 2025. 11:32
PXL_290722_94873298
Miroslav Lelas/PIXSELL

​Ministar turizma i sporta Tonči Glavina razriješio je dužnosti svog savjetnika Marka Žaju iz Domovinskog pokreta koji je nakon incidenta na Blatinama javno pružio podršku muškarcima koji su prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu.

Ministar Glavina je u priopćenju još jednom "jasno i nedvosmisleno" poruči​o da najoštrije osuđuje incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. 

​"Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje​. S obzirom na sve okolnosti, odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, razriješio sam gospodina Marka Žaju dužnosti posebnog savjetnika za sport", poručio je Glavina.

M​arko Žaja, suprotno stavu svoje stranke, koja je osudila splitski incident, nije učinio isto nego je dao podršku počiniteljima među kojima ima i članova navijačke skupine Torcida. Žaja je u izjavi napisao da su ti mladi ljudi "na pristojan i dostojanstven način prekinuli provokativni skup u Splitu". 

Žaja je u Ministarstvu turizma i sporta bio savjetnik ministra Glavine za što je mjesečno primao 1200 eura naknade.

Teme
Tonči Glavina marko žaja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (9)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

