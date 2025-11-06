Ministar turizma smijenio svog savjetnika koji je podržao huligane iz Splita

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina razriješio je dužnosti svog savjetnika Marka Žaju iz Domovinskog pokreta koji je nakon incidenta na Blatinama javno pružio podršku muškarcima koji su prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Splitu.
Oglas
Ministar Glavina je u priopćenju još jednom "jasno i nedvosmisleno" poručio da najoštrije osuđuje incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava.
"Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje. S obzirom na sve okolnosti, odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, razriješio sam gospodina Marka Žaju dužnosti posebnog savjetnika za sport", poručio je Glavina.
Marko Žaja, suprotno stavu svoje stranke, koja je osudila splitski incident, nije učinio isto nego je dao podršku počiniteljima među kojima ima i članova navijačke skupine Torcida. Žaja je u izjavi napisao da su ti mladi ljudi "na pristojan i dostojanstven način prekinuli provokativni skup u Splitu".
Žaja je u Ministarstvu turizma i sporta bio savjetnik ministra Glavine za što je mjesečno primao 1200 eura naknade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas