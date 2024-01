Mogu li glasovi umirovljenika presuditi na izborima?

Podijeli :

Na ovogodišnjim parlamentarnim izborima presudni bi mogli biti glasovi umirovljenika. Njih je oko 1,2 milijuna i golemo su biračko tijelo, a usto i disciplinirani birači jer ih većina redovito izlazi na glasanje.

Golemo umirovljeničko biračko tijelo politički je solidno pokriveno – zastupa ga čak 11 aktivnih stranaka umirovljeničkog predznaka. No samo jedna – Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) – ima parlamentarni kontinuitet od 2003. godine kada su njeni predstavnici prvi puta ušli u Sabor. U aktualnom sazivu Sabora umirovljenike nominalno predstavlja Silvano Hrelja, kojemu je to već šesti zastupnički mandat zaredom, s tim da je u veljači prošle godine napustio HSU i kao nezavisni zastupnik priklonio se vladajućoj većini.

Drugim riječima, to mnoštvo umirovljeničkih stranaka je razmrvljeno i međusobno zavađeno što vješto koristi vladajući HDZ koji kontrolirajući državnu blagajnu dio javnog novca usmjerava umirovljenicima.

Na izbore ih redovito izlazi 65 posto

Komunikacijska stručnjakinja i politička analitičarka Ankica Mamić kaže da su zbog zavada lidera umirovljeničkih stranaka umirovljenici ostali bez ikoga tko bi artikulirao njihove interese.

“Pritom najviše mislim na Hrelju koji je cijelu svoju karijeru izgradio na umirovljenicima pokazavši da ga od svih mirovina najviše zanima njegova. Osim njega, umirovljenici nisu pronašli ikoga tko bi zastupao njihove interese. U taj prostor su se uspješno ubacili vladajući, a neuspješno SDP”, rekla nam je Mamić.

Ona ističe da umirovljenici čine velik udio u ukupnoj populaciji i da ih 65 posto redovno izlazi na izbore. Jasno je, stoga, da s približavanjem izbora Vlada Andreja Plenkovića pojačava kampanju prema njima povećanjem mirovina i drugim povlasticama i pogodnostima koje im koliko-toliko popravljaju životni standard. Podsjetimo da je politčki analitičar Krešimir Macan nedavno na N1 televiziji ustvrdio kako će na izborima presuditi dodatak umirovljenicima.

“Kad netko dobije 30 posto na mirovinu, reći će da mu je to dala Vlada. Sprema se i Uskrsnica, vidi se da smo ušli u kampanju”, kazao je.

“Vlada bi ta povećanja dala i bez Hrelje”

“Umirovljenicima je HDZ logičan izbor jer umirovljeničke stranke nisu izašle ni s kakvom proaktivnom politikom. HDZ je povećavao mirovine, iako Hrvatska u ovih sedam Plenkovićevih godina i dalje zaostaje u omjeru prosječne mirovine i prosječne plaće. Hrelja je postao dio vladajuće većine i uspio ispregovarati dva mala povećanja koja bi, uostalom, HDZ dao i bez njega”, ističe Mamić.

Jesenas je Državni zavod za statistiku objavio podatak da je od 3,85 milijuna stanovnika Hrvatske njih 871.000 starije od 65 godina – više od 22 posto. No ukupan broj umirovljenika je oko 1,2 milijuna. Mirovine su niske i ne prate troškove života. Prosječna mirovina je oko 487 eura, a njen polagani rast HDZ-ova Vlada učestalo si ubraja u zasluge.

Široke ruke prema umirovljenicima

Podsjetimo, koncem 2023. Vlada je podigla cenzus za isplatu jednokratne pomoći umirovljenicima sa 700 na 840 eura. S prvim danom ove godine mirovine čak 850.000 umirovljenika nisu više oporezive. Naime, svi čije su mirovine niže od osobnog odbitka više ne moraju plaćati porez na dohodak. Odbitak je s dosadašnjih 530 podignut na 560 eura pa će tom nemalom broju umirovljenika ostati nevelikih, ali i za većinu njih nezanemarivih 30 eura. Nadalje, od 1. siječnja ove superizborne godine svi umirovljenici mogu se besplatno voziti putničkim vlakovima Hrvatskih željeznica. Povrh svega, Vlada je od ove godine ublažila i uvjete za stjecanje prava na naknadu za starije osobe, tzv. nacionalnu mirovinu za sve koji nikada nisu bili u radnom odnosu ili nisu nakupili više od 15 godina radnog staža. Oni će sada dobivati 150 umjesto dosadašnjih 120 eura mjesečno.

Svemu tome treba dodati i Vladine anitiinflacijske mjere koje uključuju i subvencije za potrošnju plina i električne energije, koje za umirovljenike nisu beznačajne.

SDP im ponudio “štrik oko vrata”

Dok HDZ, kao vladajuća stranka, pred umirovljenicima raspolaže opipljivim argumentima i uvijek može zagrabiti u državnu blagajnu da bi im odgrabio ponešto, oporbenim strankama ne ostaje drugo nego uvjeravanje i uvjerljivo obećavanje. Mamić kaže kako se najjača oporbena stranka pritom pokazala kao loš komunikator.

“SDP je prepoznao umirovljenike kao komunikacijsku bazu, ali način na koji su im se obratili bio je posve pogrešan – s tim štrikom oko vrata (plakat na kojemu fiktivna žena pred mirovinu kaže da je “bolje štrik oko vrata nego se mučiti”, nap.a.) i nerazumijevanjem načina komunikacije s njima. Mislim da će se stoga velik dio umirovljenika na izborima okrenuti HDZ-u. Vlada je u dva navrata išla s isplatama umirovljenicima, jednom u rujnu i ovom novogodišnjom što će, posebno oni s najmanjim mirovinama, to honorirati HDZ-u, a ne opoziciji”, smatra Mamić.

Oporba ne uviđa njihov birački potencijal

Ona napominje da oporbene stranke nisu pronašle odgovarajuće komunikacijske kanale prema umirovljenicima.

“Ne samo SDP, nego primjerice i Most koji ni na koji način nije artikulirao poruke umirovljenicima. Stranke centra nešto su govorile o mirovinskim fondovima i novom tzv. alternativnom investicijskom fondu, ali mislim da su to činile nedovoljno jasno da bi umirovljenici to prepoznali”, kazala je Mamić čudeći se što većina oporbenih stranaka ne uviđa potencijal ogromnog biračkog tijela koje čine umirovljenici.

