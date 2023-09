SDP-ova poruka umirovljenicima: “Htjeli su izazvati šok, a izazvali su šok i nevjericu”

Podijeli :

N1

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta u Newsroomu je komentirao promotivnu poruku koju je SDP na samom početku pretkampanje uputio umirovljenicima, a u kojoj stoji "bolje je štrik oko vrata nego se mučiti" i oko koje se digla velika prašina u javnosti.

“Javnost je reagirala kako je reagirala i to govori sve o ovoj priči. Ne moramo previše trošiti na razradu ove priče, to je jednostavno poruka za koju su oni mislili da je dobra. Slična riča se dogodila kompanijama koje su puštale priču o zaštiti ljudi. To je negativna kampanja koja treba izazvati šok, a ovdje je izazvalo šok i nevjeriocu”, kaže Tanta.

SDP nije povukao kampanju, kažu da je to rečenica koju je jedna osoba zaista izgovorila.

Njima ne prilazite: Evo kako prepoznati da je pas opasan HDZ-ov ministar zarađuje zbrinjavanjem usmrćenih svinja. HDZ-ova ministrica kaže da ništa nije sporno KVIZ Ljubitelj ste kvizova znanja? Probajte riješiti ovih 10 teških pitanja!

“Ljudi su izrazito negativno reagirali na to pa i komunikcijski stručnjaci. Negativna emocija je uvijek jača od pozitivne. Vi morate s jednom negativnom imati puno pozitivnih poruka. SDP traži svoje mejsto pod komunikcijskim nebom već dugo vremena i pitanje je gdje će se naći. Vjerujem da je netko od građana to zaista rekao, možda oni ciljaju starije ljude, treba vidjeti kako će drugi reagirati na to i na koji način će se to odraziti. Vidjet ćemo na kraju izbora jesu li bili u pravu ili nisu i jesu li uspjeli izvući ljude van da glasaju”, govori.

Tanta je podsjetio i na istraživanje N1 iz 2019. kada su građani mislili da je korupcija najveći problem u Hrvatskoj. Korona je promiješala karte pa se zaboravilo na sve drugo u vrijeme pandemije, ali Tanta kaže da se sad ispočetka grade neke političke priče i da tek treba vidjeti kakve će poruke slati i kakve će biti reakcije na njih. Mlađa populacija poruke ubire uglavnom s društvenih mreža, a Tanta kaže kako je najvidljivija kampanja na mrežama bila Mostova.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.