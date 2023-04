Može li se liberalni blok ujediniti za izbore? Imamo odgovore čelnika stranaka

Podijeli :

Ima ih sedam, sve imaju isti ili sličan predznak, sve su parlamentarne, suvereno vladaju u nekim lokalnim sredinama, ali zajedno ne mogu. Odnosno, bar dosad nisu mogli. Svaka od tih stranaka IDS, HSLS, HNS, Fokus, Glas, NS-Reformisti te Centar - ima podršku od 1 do 3 posto birača, što znači da im je za političko preživljavanje nužno prikrpati se većim strankama ili se odlučiti na zajednički izlazak na izbore. No, to izgleda neće ići tako lako.

Trenutno ih, kao što smo ranije već rekli, ima sedam. Sve su parlamentarne, a neke su bile ili su trenutno dio vladajuće većine. Liberalne stranke snažne su na lokalnoj i regionalnoj razini. Tako je IDS snažna regionalna stranka koja već tri desetljeća suvereno obnaša vlast u Istri kako u županiji tako i u brojnim općinama i gradovima, Centar je na vlasti u drugom najvećem gradu u Hrvatskoj, HSLS u Bjelovaru, Fokus je pobjedama na proteklim lokalnim izborima pobjedio u tri grada i nekolicini općina u u Zagrebačkoj županiji te Općini Pirovac, dok su HNS-ovci i NS-Reformisti na vlasti u nekolicini općina i gradova, poput Čakovca, većinom na sjeveru Hrvatske.

Zajedno bi mogli imati podršku od 10 posto

Također, članice su ALDE-a, tansnacionalnog saveza liberalnih i reformističkih stranka iz 30 europskih zemalja, većinom članica Europske unije. Upravo ALDE je taj koji pokušava liberale ponovno nagovoriti na zajednički nasutup na izborima. Naime, cijeli proces započeo je još krajem 2021. godine, kad su europski liberali donijeli istraživanje koje je pokazalo, da iako svaka od naših liberalnih stranaka ima podršku od 1-3 posto u hrvatskoj javnosti, zajedno bi mogli imati podršku od skoro 10 posto, što nije mali broj.

No, unatoč očitim prednostima koje imaju, pogotovo, da kao lokalni čelnici imaju mogućnost na izbore izvući zavidan broj birača, a koji bi onda, u slučaju zajedničkog izlaska na izbore, sinergijski donijeli dovoljno glasova koji bi liberale učinili nemalom političkom silom u Saboru, teško da ćemo imati priliku gledati takav scenarij.

Pred nama je izborna super-godina u kojoj će se, za liberale, održati izbori za Europski parlament i Hrvatski sabor, a bilo kakva mogućnost zajedničkog izlaska svih liberalnih stranaka na izbore izgleda nije moguća. Iako se svi čelnici liberalnih stranaka slažu da je okupljanje dobro, ipak s nekim liberalnim opcijama ne žele izaći na izbore. U nastavku vam donosimo njihove trenutne stavove.

Puljak ne želi s nikim tko je surađivao ili surađuje s HDZ-om

Gradonačelnik Splita i čelnik Centra Ivica Puljak kaže da s onim stranka koje su sad na vlasti s HDZ-om, čak i s onima koje su bile, neće zajedno na izbore.

“Oni su pokazali svojim djelovanjem da njima nije najvažnije opće dobro, nego da su im najvažniji neki drugi interesi. A sa svim drugim opcijama koje jasno komuniciraju s javnosti i nastave komunicirati s javnosti da nema nikakve šanse da sutra završe s HDZ-om, i to ne ne samo oni, nego bilo tko iz njihovih redova, mi smo otvoreni i spremni za suradnju, jer je suradnja uvijek dobra”, rekao je Ivica Puljak za N1.

Mrak Taritaš: Razmišlja o zajedničkom izlasku na izbore

S njim se slaže predsjednica Glasa Anka Mrak Taritaš koja smatra da je prostor za suradnju sa strankama koje surađuju s HDZ-om, dakle HSLS i HNS, mali.

“U ovom trenutku imamo HNS i HSLS koji su koalicijski parner HDZ-a koji podupiru HDZ-u u svemu što ta stranka radi i nemaju ni najmanji ni najsiromašniji odmak od HDZ-ove politike”, rekla je Mrak Taritaš.

Dodaje da bi liberalne stranke, s obzirom na super-izbornu godinu, već sad trebali vidjeti koji im je zajednički nazivnik i jesu li spremni zajednički ići na izbore.

“Meni se čini da nismo i da tome nije tako”, kaže Anka Mrak Taritaš i podsjeća na brojne situaciju u kojima su kolege iz HNS-a i HSLS-a u Saboru glasali protiv njenog ili prijedloga drugih liberalnih kolega u Saboru, u trentucima kad su se u najmanju ruku mogli izuzeti ili nisu morali glasati. “Ali oni su glasali ne uzimajući u obzir vlastito promišljanje ili razmišljanje ili neki stav, tako da je teško nakon toga s njima nešto dogovarati”, kaže Mrak Taritaš.

Što se tiče suradnje s ostalim strankama, predsjednica Glasa kaže da nekakvi razgovori postoje i da se razmišlja o zajedničkom izlasku na izbore. “Centar ide nekim svojim putem, vidjet ćemo gdje će oni ići, ali stvarno ima nekog smisla sjesti i razgovarati i vidjeti koja nam je najbolja opcija i varijanta, ali nekih čvrsti dogovora za sad nema”, kaže Anka Mrak Taritaš.

Nađi: Liberali dokazano štite interese hrvatskih građana”

Predsjednik Fokusa, Davor Nađi, kaže kako konkretnih pregovora između Fokusa i drugih liberalnih stranaka nema.

“Međutim”, ističe Nađi, “postoje razgovori s pojedinim strankama iz oporbenog dijela liberalnih stranaka, posebno onima koje su se konkretnije dokazale na lokalnoj razini. Nešto dalje smo, ipak, u razgovorima odmakli s dijelom nezavisnih župana, gradonačelnika i načelnika koji su trenutno okupljeni oko Udruge nezavisnih i koji su u procesu osnivanja stranke te Nezavisne liste mladih. Do izbora još ima dosta vremena pa pravi pregovori tek slijede”.

Nađi dodaje da nije upoznat s eventualnim “guranjem” od strane europke liberalne grupacije prema nekakvom zajedničkom izlasku na izbore. Kaže da će Fokus dogovoriti suradnju s drugim strankama u odnosu na ono što procjene da je najbolje za provođenje onoih politika koje su zacrtali kako bi građanima podigli kvalitetu života. Naglašava kako je važno za građane Hrvatske da liberali budu zastupljeni u EP-u jer, naglašava, “dokazano štite interese hrvatskih građana”.

Također, govoreći o mogućoj suradnji s drugim liberalnim strankama u Hrvatskoj, Nađi naglašava kako je Fokus stranka koja se dokazala na lokalnoj razini i da nacionalne izbore žele sa strankom koja ima bar približno iste rezultate.

“U gradovima i općinama kojima upravljamo se najbolje živi i to su mjesta s najboljim ekonomskim, demografskim i drugim pokazateljima. Mi ćemo upravo takav model upravljanja i takve rezultate ponuditi i na nacionalnoj razini te su s nama u suradnju dobrodošli oni koji imaju barem približno slične rezultate. To je jedina garancija koja nas zanima – već postignuti rezultati, a ne samo prazna obećanja”, rekao nam je Davor Nađi.

Paus: Hrvatska je ponovno spremna za jaku treću političku opciju

I Dalibor Paus iz IDS-a kaže kako ta stranke trenutno ne vodi nikakve konkretne pregovore s drugim liberalnim strankama o izlasku na izbore, ali, napominje predsjednik IDS-a, “kontinuirano razgovaramo sa strankama iz liberalnog i lijevog spektra o mogućnostima suradnje”.

“Svakako su nam zanimljivi oni partneri koji imaju iskustva u upravljanju i koji su se svojim političkim djelovanjem i upravljanjem na lokalnim i regionalnim razinama na neki način već dokazali. Mislim da je Hrvatska ponovno spremna za jaku treću političku opciju”, kaže Paus.

Kaže da IDS razgovara s puno potencijalnih partnera, no kako moraju uzeti u obzir da je još puno otvorenih pitanja oko parlamentarnih izbora te da pravila igre još nisu definirana. “Primjerice, ne znamo kako će izgledati Zakon o izbornim jedinicama, a to bitno utječe na strategiju oko zajedničkog izlaska na izbore”, ističe Paus i dodaje: “IDS nema nikakvih zadrški oko suradnje s bilo kojom od liberalnih stranka na hrvatskoj političkoj sceni kao ni s većinom ostalih stranka koje se pozicioniraju od centra lijevo.”

Kaže da u Hrvatskoj postoji čitav niz liberalnih stranaka čije je biračko tijelo koncentrirano u pojedinim regijama u Hrvatskoj te samim time svaka od njih ima relativno malu podršku u odnosu na čitavu zemlju, a značajnu na svoj području djelovanja te “da je u takvoj konstalaciji snaga razumno da na EU izbore, u sklopu kojih je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica, te snage udruže kako bi se maksimalizirao učinak”.

“Stranke dijele čitav niz zajedničkih, liberalnih vrijednosti te postoji dobra temelj za takvu suradnju, a mi za tu suradnju ne postavljamo nikakve uvjete. U Hrvatskoj se otvara dosta političkog prostora u kojem liberalne opcije imaju što ponuditi. Treba ga iskoristi i zajednički izlazak se nameće kao logični put”, kaže Paus.

Čačić: Još se ništa ne zna

S Pausom se slaže i predsjednik Narodne stranke Reformista Radimir Čačić koji također smatra da bi liberali trebali na izbore za Europski parlament izaći na jednoj listi. Dodaje da misli kako s njima na te izbore neće izaći Centar, ali da bi ostale liberalne stranke, pogotovo one koje se nalaze pod kišobranom europke liberalne grupacije trebale ići zajedno.

“Za očekivati je da će veliki broj liberalnih stranaka, uglavnom sve, osim centra, na izbore za Europski parlament izaći zajedno”, kaže Čačić. Objašnjava kako takav zajednički izlazak ne predstavalja problem ni onim strankama, HNS-u i HSLS-u, “koje su egzistencijalno i pupčanom vrpcom vezane za HDZ”.

“Te stranke na izborima za Hrvatski sabor ne mogu ni razmišljati na izlazak u nekoj drugoj formi, osim na listama HDZ-a, ako žele biti u Saboru, ali s obzirom na to da su sve liberalne stranke svjetonazorski slične, da su u europskom parlamentu u istom klubu, HSLS-u i HNS-u zajednički izalazak na izbore za Europski parlament bio bi slanje poruke da imaju nekakvu ideologiju, a koja nije ideologija HDZ-a i pučana”.

Također kaže da s obzirom na to da su pravila igre na europskim izborima jednostavna, ali uvjetuju malim strankama da na izbore izlaze zajednom jer je Hrvatska jedna izborna jedinica, i s obzirom na to da ne postoji nijedna liberalna stranka koja može proći prag samostalno, onda je gotovo neizbježno da se veliki broj liberalnih stranaka okuplja u takvom formatu.

O izlasku na izbore za Hrvatski sabor da na nikakav nači ne vidi nikakvu mogućnost suradnje. “HNS i HSLS će morati ići na listama HDZ-a. Oni njima ne smetaju ništa, kad su izabrani oni su veći HDZ-ovci od HDZ, kao partneri su lojalni, a daju jednu fasadu demokratskog šireg spektra”, kaže Čačić i dodaje da će druge stranke vjerojatno ići u drugim formama. “Neki će ići zajedno, neki pojedinačno, ili svi zajedno s ljevicom ili lijevim centrom. Tu se ništa ne zna”, kaže Čačić i naglašava da do izbora još ima vremena, a da suradnje s drugim liberalnim strakama ne nedostaje.

Štromar: Mi smo spremni na suradnju sa svim centrističkim strankama

Predrag Štromar, saborski zastupnik HNS-a, kaže nam da je HNS spreman na suradnju sa svim centrističkim strankama i na na zajednički izlazak na izbore sa svim liberalnim strankama. “Konkretno smo s HSLS-om izašli već na izbore za varaždinsko gradsko vijeće”, kaže Štromar. Dodaje da se na razini ALDE-a pregovara zajednički izlazak na izbore za europski parlament.

“Mi uvijek velimo da smo mi za zajednički izlazak”, kaže Štormar. Dodaje da bi to bilo pametno. “Liberalni centar trenutno ima 7 zastupnika u parlamentu, a uvjeren sam da kad bi izašli zajedno na izbore za Hrvatski sabor da bi uspjeli u svakoj izbornoj jedinici dobiti jednog, a u nekim i dva zastupnika”, kaže Štromar.

Hrebak: Ako ovako ostane, HSLS će morati sam graditi svoj liberalni put

Predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak, kaže da još od kraja 2019. godine, od kada sam postao predsjednik HSLS-a, jedan od njegovih političkih ciljeva bio okrupnjavanje političkog centra u Hrvatskoj koji bi, po svim procjenama relevantnih agencija, dobio 10-ak zastupničkih mjesta u Saboru i time bio “king maker” i nezaobilazan čimbenik u formiranju vlasti i formiranju, pogotovo, liberalnih politika.

“Trenutno razgovaramo s nekoliko političkih stranaka centra ili bliskih centru, neovisnim gradonačelnicima i pojedincima o pokušaju dogovora za izlazak na parlamentarne izbore 2024. i nadamo se dogovoru”, kaže Hrebak i ističe da ako ti pregovori ne uspiju da je HSLS je spreman na samostalni izlazak.

“Mislimo da, pogotovo na sjeveru Hrvatske, a ponajprije u II. izbornoj jedinici, imamo ozbiljne šanse za ulazak u Sabor”, tvrdi Hrebak. Shvaća da je nekim strankama centra problem što je HSLS u koaliciji s HDZ-om, ali, naglašava da ne misli, kao što su to do sad dvaput napravili, napustiti vladajuću koaliciju prije kraja mandata.

“Jer, prema dosadašnjim iskustvima izlazaka, bilo ih je, HSLS birači nikad nisu ‘nagradili’ za takav izlazak, a i time bi sigurno prouzročili političku nestabilnost u RH što nikako ne želimo u ovim turbulentnim vremenima”, kaže Hrebak i dodaje da nažalost sve liberalne stranke ne posjeduju istu spremnost na razgovor i da ako ovako ostane, da će HSLS i dalje morati sam graditi svoj liberalni put.

“Što se tiče zajedničkog izlaska liberala na izbore za EU Parlament”, kaže Hrebak, “Krovna grupacija europskih liberalnih stranaka, ALDE, je od 2021. godine organizirala nekoliko sastanaka liberalnih stranaka u RH, zadnji u veljači ove godine, na kojima su, između ostaloga, i predstavljena istraživanja koja je u tri navrata u Hrvatskoj proveo ALDE Party i koja su pokazala su da liberalna opcija u Hrvatskoj nikako nije bez šanse te da bi blok koji bi činile stranke centra na euroizborima mogao dobiti čak osam posto glasova”, kaže Hrebak i podsjeća da liberalne stranke pojedinačno nose tek između jedan i dva posto.

Naglašava da se o takvom izlasku i dalje razgovara, ali kako još nisu krenuli nikakvi konkretni pregovori.

“HSLS je u tim pregovorima spreman prepustiti izgledno prvo mjesto na ev. zajedničkoj listi IDS-u, o čemu je već bilo govora u javnosti. Ako se ne dogovorimo velika je vjerojatnost da liberali neće imati predstavnika u EU parlamentu”, naglašava Hrebak.

Dva Hrvata, tri stranke. Izgleda kako ta stara politička poslovica najbolje opisuje i hrvatske liberale. Kako sad stvari stoje, izgleda kako nećemo imati priliku vidjeti zajednički izlazak svih liberala na izbore, bar ne za one za Hrvatski sabor, već vjerojatno u dva ili više blokova koji će pokušati nagovoriti dovoljno birača da im daju glas koji će ih uvesti u Sabor.

