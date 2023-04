Puljak: Najveći problem Hrvatske je HDZ

Podijeli :

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak gostovao je u Newsroomu N1 televizije u kojem je govorio o kaznenoj prijavi protiv njega, kojom se bavi PNUSKOK koji istražuje je li splitski 'poteštat' počinio kazneno djelo tako što je dozvolio, kao i svi gradonačelnici prije njega, da u ljetnim mjesecima na Peristilu svira akustična glazba uživo, slučaju 50 metara kanalizacije u Vili Dalmaciji zbog kojeg ga je kaznio Državni inspktorat u visini od 200 tisuća kuna te o nastupu Centra na sljedećim izborima za Hrvatski sabor i Europski parlament.

Puljak je komentirao kaznu Državnog inspektorata koji traži da plati više od 200 tisuća kuna za nešto što je de factoi napravio drugi gradonačelnik, kaže da je DIRH ugrozio demokratski standard u Hrvatskoj.

“Mogao bi odgovarati za sve što gradonačelnici prije mene nisu napravili”

Objasnio je da kad gradonačelnik preuzima vlast potpisuje dokument o primopredaji te da pri tome vjeruje da su neki projekti, koji su tamo navedeni kao završeni, uistinu završeni.

“Ako ne možete vjerovati u primopredajni zapisnik, to bi značilo, da bi jedan gradonačelnik mogao biti odgovoran za sve što su njegovi prethodnici napravili”, kaže Puljak i dodaje da bi on teoretski mogao odgovarati za sve ono što gradonačelnici prije njega nisu napravili, odnosno završili sve kako treba.

“To znači da nitko neće moći preuzeti primopredajni zapisnik mirne savjesti”, kaže splitski gradonačelnik i zaključuje da se radi o ugrozi demokracije u Hrvatskoj.

Također, komentirao je i kratku vladavinu gospođe Mirne Veže koja je imenovana povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za Grad Split tjedan dana nakon što su gradonačelnik Ivica Puljak i njegovi zamjenici Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić podnijeli ostavke na svoje funkcije.

Na pitanje bi li ona trebala odgovarati za isti “krimen” kao i on, Puljak odgovara: “Po logici Državnog inspektorata, ako je netko odgovoran za propuste službi onda su to prvo službenici koji su napravili propuste, a ako odgovornost ide do najviših instanci onda bi trebali odgovarati i Mirna Veža koja je u to vrijeme bila povjerenica i bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara“.

Komentirao je i visinu kazne koja mu je izrečena.

“Mislim da cijeli ovaj slučaj pokazuje da se neke državne institucije pokušavaju korisiti u političke svrhe, i da to ne bi trebale raditi”, kaže Puljak. Dodaje da bi se svi mi trebali zalagati za izgradnju institucija koje će služiti javnom interesu, a ne u političke svrhe.

Na pitanje tko stoji iza tog političkog pritiska i na kojoj razini, Puljak kaže da ne bi spekulirao o razinama.

“Ali sama činjenica da se to dogodilo praktički samo meni kao gradonačelniku bi moglo ukazivati na to da se to pokušava iskoristiti za politički pritisak”, kaže Puljak i dodaje da se nada da tu kaznu neće platiti i da će se na kraju pokazati kako je naš sustav otporniji na svakodnevno politikanstvo.

Komentirao je i gitaristu na Peristilu.

Rekao je da gitarist svira na tom mjestu već desetljećima i da mu nije palo na pamet da bi ga netko mogao koristiti za bilo kakvu prijavu, posebno ne kaznenu.

“Mislim da je to apsurdan sustav i surađivat ću s istražnim organima koliko god treba i pokušati dokazat da je apsurdno da se mene tereti kao gradonačelnika”, rekao je Puljak.

“Uštedjeli smo jako puno novaca državnom proračunu”

Rekao je i da mu izgleda da je PNUSKOK riješio sve velike slučajeve kad je počeo izvide oko ovakvih popu svirača na Peristilu.

Na pitanje boji li ga se netko, Puljak kaže da ne zna što bi na to rekao. “Ali je simptomatično da se ovakve događa meni kao gradonačelniku koji uvodi red u jedan sustav koji je godinama bio zanemarivan. Mi smo zavrnuli sve ‘špine’ koje smo pronašli, uštedjeli smo jako puno novaca državnom proračunu i bavimo se politikama koje zaista mijenjaju grad i nadamo se da će jednom i Hrvatsku u kojem su svi natječaji pravedni”, kaže Puljak i dodaje da od Grada Splita rade najmoderniji grad u ovom dijelu Europe te da mu je jasno da to smeta mnogima.

“Jasno mi je da se bave stvarima i postupcima kojima nas žele obeshrabrit na tom putu, ali mi smo ustrajni i nadam se da ćemo jednog dana mijenjati i cijelu zemlju”, rekao je Puljak.

Puljak kaže da je najveći problem Hrvatske HDZ i da dok god je HDZ na vlasti da nemamo nikakve šanse.

“Mi smo zemlja koja je na dnu Europe, koja nije iskoristila sve svoje potencijale, koja je desetljećima bila zanemarivana u kojoj se nijedna reforma nije napravila od početka do kraja, iz koje mladi ljudi odlaze raditi u druge zemlje i mislim da te trendove treba zaustaviti, a mislim da to ne može napraviti HDZ”, kaže Puljak i zaključuje da je borba na javnoj sceni da se HDZ odvoji od javnih novaca bar dva mandata.

“S njima nema nikakve suradnje”

Rekao je da bi volio vidjeti nove opcije u nastajanju da se potpuno odvoje od HDZ-a i koje jasno kaže da ne žele i neće surađivati s HDZ-om u budućnosti.

“Svatko ima pravo na svoje političko djelovanje, na svoju političku ideju, ali naša ideja je da HDZ treba otići s vlasti i da s njima nema nikakve suradnje na toj razini”, kaže Puljak.

Govorio je i o mogućnosti okupljanja liberala na sljedećim izborima i suradnji sa strankom Marka Jelića i Damira Vanđelića.

“Okupljanje je uvijek dobro i uvijek treba raditi na tome da se okrupne političke opcije koje imaju slične ideje. S nekim od liberalnih stranaka koje su sada na vlasti s HDZ-om ili su bile na vlasti s HDZ-om, mislim da s njima nema takve mogućnosti, jer oni su pokazali svojim djelovanjem da njima nije najvažnije opće dobro nego najvažniji su neki drugi interesi. A sa svim drugim opcijama koje jasno komuniciraju s javnosti nastave komunicirati s javnosti da nema nikakve šanse da sutra završe s HDZ-om ne samo oni, nego bilo tko iz njihovih redova, mi smo otvoreni i spremni za suradnju, jer je suradnja uvijek dobro došla”, kaže Puljak.

Rekao je i da nažlost Vanđelić i Jelić nisu komunicirali s javnošću dovoljno jasno da suradnja s HDZ-om ne dolazi u obzir. “A suradnja s takvim opcijama nije moguća”, rekao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

