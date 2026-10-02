Oglas

iskri u sdp-u

Hajdaš traži objašnjenje od Jerković: "Isti standard koji tražimo od drugih vrijedi i za nas"

author
N1 Info
|
02. lis. 2026. 08:23
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
22.11.2016., Zagreb - U Saboru je odrzana 1. tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova pod nazivom Suzbijanje nasilja u partnerskim vezama. Sinisa Hajdas Doncic , Romana Jerkovic. "nPhoto: Patrik Macek/PIXSELL
PIXSELL / Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić javno se ogradio od stranačke kolegice Romane Jerković, nakon što je POLITICO objavio priču o službenom putovanju na koje je povela sestru i prijatelje.

Oglas

"SDP se ograđuje od postupaka Romane Jerković Kraljić

'Nisam učinila ništa pogrešno' nije dovoljno dobro.

Objavljeni navodi o studijskom posjetu održanom u prosincu 2024. u Strasbourgu u organizaciji SDP-ove eurozastupnice Romane Jerković Kraljić s pravom postavljaju nova pitanja.

Bez obzira na to što njezina politička skupina u Europskom parlamentu tvrdi kako nije prekršila pravila jasno je da obiteljske veze i prijateljstva ne smiju donositi privatne pogodnosti na teret građana.

Javni novac mora služiti javnoj svrsi.

Od zastupnice Jerković Kraljić tražim objašnjenje. Osobito o tome kako su sudionici prikazani u dokumentaciji.

Isti standard koji tražimo od drugih vrijedi i za nas", napisao je na Facebooku.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
romana jerković sdp siniša hajdaš dončić vijesti iz hrvatske

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ