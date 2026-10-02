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Hajdaš traži objašnjenje od Jerković: "Isti standard koji tražimo od drugih vrijedi i za nas"
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić javno se ogradio od stranačke kolegice Romane Jerković, nakon što je POLITICO objavio priču o službenom putovanju na koje je povela sestru i prijatelje.
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"SDP se ograđuje od postupaka Romane Jerković Kraljić
'Nisam učinila ništa pogrešno' nije dovoljno dobro.
Objavljeni navodi o studijskom posjetu održanom u prosincu 2024. u Strasbourgu u organizaciji SDP-ove eurozastupnice Romane Jerković Kraljić s pravom postavljaju nova pitanja.
Bez obzira na to što njezina politička skupina u Europskom parlamentu tvrdi kako nije prekršila pravila jasno je da obiteljske veze i prijateljstva ne smiju donositi privatne pogodnosti na teret građana.
Javni novac mora služiti javnoj svrsi.
Od zastupnice Jerković Kraljić tražim objašnjenje. Osobito o tome kako su sudionici prikazani u dokumentaciji.
Isti standard koji tražimo od drugih vrijedi i za nas", napisao je na Facebooku.
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