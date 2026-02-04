Na dočeku urlao "Za dom spremni" okružen maloljetnicima i dizao desnicu

Ivan Matanović, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao pripadnik hrvatske dijaspore u Njemačkoj, objavio je video sa središnjeg zagrebačkog trga tijekom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u organizaciji Vlade Republike Hrvatske.
Na snimci se čuje kako u društvu više osoba uzvikuje "Za dom spremni", dok istovremeno skupina mlađih podiže desnicu, a Matanović ljevicu, u zrak. Na snimci se vidi i da su neke osobe u tom društvu maloljetne.
Matanović: Bio je to trenutak spontanog uzbuđenja
Matanović u izjavi za Index tvrdi da nije imao namjeru širiti mržnju niti poticati nasilje te nam je to i pojasnio.
"Video koji spominjete nastao je u trenutku spontanog uzbuđenja zbog sportskog događaja. Moj motiv bio je izraziti ponos i domoljublje, a nikakvu mržnju, prijetnju ili poticanje nasilja nisam imao u namjeri", kaže u kratkoj izjavi za Index Ivan Matanović.
Pitali smo ga je li svjestan da uzvikivanje "Za dom spremni" i podizanje desnice u zrak, što se smatra fašističkim pozdravom, može biti kažnjivo ne samo u Hrvatskoj nego, primjerice, i u Njemačkoj.
"Želio sam naglasiti da ljubav prema domovini ne znači fašizam ili mržnju prema drugima, što sam i pokušao jasno prikazati u svojim objavama", stoji u dijelu odgovora Matanovića.
Status objavio uz video
Valja naglasiti da sporni video prati i Matanovićev dugačak status u kojem poručuje da ljubav prema domovini nije fašizam.
"Domoljublje znači voljeti, čuvati i poštovati svoj dom, svoj narod i svoju državu. To znači biti čovjek, imati srce i biti spreman pomoći, čak i onome tko ne dijeli ista mišljenja. Hrvatska je izborena upravo zato da u njoj ima mjesta za različitosti, ali bez odricanja od istine, identiteta i vlastitog dostojanstva", stoji u tom statusu.
U istom statusu navodi i da su mu godine provedene na hrvatskom sjeveru, kako tvrdi, razotkrile "jednu bolnu istinu", a to je da postoje ljudi koji su generacijama živjeli u Hrvatskoj, a "otvoreno preziru hrvatsko djelo, hrvatsko domoljublje i samog hrvatskog čovjeka".
Fotografije s Plenkovićem i HDZ-om
Na Matanovićevu profilu vidljivo je i nekoliko fotografija s Andrejem Plenkovićem uz citate "AP - IM Gradimo svi bolju, perspektivniju i uspješniju Hrvatsku" te "Okruženje koje inspirira".
U izjavi Matanović kaže da nije član HDZ-a.
"Nisam član niti HDZ-a niti bilo koje druge stranke, niti Mladeži stranke, već sam pojedinac i simpatizer, te sam u svojim objavama htio prenijeti osobni osjećaj ponosa i ljubavi prema domovini", stoji u Matanovićevom odgovoru za Index.
Što kaže zakon
Uzvikivanje "Za dom spremni" i dizanje desnice može biti kažnjivo prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, a u određenim okolnostima i prema Kaznenom zakonu. Policija je izvijestila da tijekom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije nije bilo većih incidenata.
