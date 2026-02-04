Oglas

"simpatizer hdz-a"

Na dočeku urlao "Za dom spremni" okružen maloljetnicima i dizao desnicu

author
N1 Info
|
04. velj. 2026. 19:03
ivan matanović
Status Ivana Matanovića

Ivan Matanović, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao pripadnik hrvatske dijaspore u Njemačkoj, objavio je video sa središnjeg zagrebačkog trga tijekom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u organizaciji Vlade Republike Hrvatske.

Oglas

Na snimci se čuje kako u društvu više osoba uzvikuje "Za dom spremni", dok istovremeno skupina mlađih podiže desnicu, a Matanović ljevicu, u zrak. Na snimci se vidi i da su neke osobe u tom društvu maloljetne.

Matanović: Bio je to trenutak spontanog uzbuđenja

Matanović u izjavi za Index tvrdi da nije imao namjeru širiti mržnju niti poticati nasilje te nam je to i pojasnio.

"Video koji spominjete nastao je u trenutku spontanog uzbuđenja zbog sportskog događaja. Moj motiv bio je izraziti ponos i domoljublje, a nikakvu mržnju, prijetnju ili poticanje nasilja nisam imao u namjeri", kaže u kratkoj izjavi za Index Ivan Matanović.

Pitali smo ga je li svjestan da uzvikivanje "Za dom spremni" i podizanje desnice u zrak, što se smatra fašističkim pozdravom, može biti kažnjivo ne samo u Hrvatskoj nego, primjerice, i u Njemačkoj.

"Želio sam naglasiti da ljubav prema domovini ne znači fašizam ili mržnju prema drugima, što sam i pokušao jasno prikazati u svojim objavama", stoji u dijelu odgovora Matanovića.

Status objavio uz video

Valja naglasiti da sporni video prati i Matanovićev dugačak status u kojem poručuje da ljubav prema domovini nije fašizam.

"Domoljublje znači voljeti, čuvati i poštovati svoj dom, svoj narod i svoju državu. To znači biti čovjek, imati srce i biti spreman pomoći, čak i onome tko ne dijeli ista mišljenja. Hrvatska je izborena upravo zato da u njoj ima mjesta za različitosti, ali bez odricanja od istine, identiteta i vlastitog dostojanstva", stoji u tom statusu.

U istom statusu navodi i da su mu godine provedene na hrvatskom sjeveru, kako tvrdi, razotkrile "jednu bolnu istinu", a to je da postoje ljudi koji su generacijama živjeli u Hrvatskoj, a "otvoreno preziru hrvatsko djelo, hrvatsko domoljublje i samog hrvatskog čovjeka".

2e41e519-f678-424a-9d3a-1c1f0284d16c
Status Ivana Matanovića

Fotografije s Plenkovićem i HDZ-om

Na Matanovićevu profilu vidljivo je i nekoliko fotografija s Andrejem Plenkovićem uz citate "AP - IM Gradimo svi bolju, perspektivniju i uspješniju Hrvatsku" te "Okruženje koje inspirira".

U izjavi Matanović kaže da nije član HDZ-a.

"Nisam član niti HDZ-a niti bilo koje druge stranke, niti Mladeži stranke, već sam pojedinac i simpatizer, te sam u svojim objavama htio prenijeti osobni osjećaj ponosa i ljubavi prema domovini", stoji u Matanovićevom odgovoru za Index.

Što kaže zakon

Uzvikivanje "Za dom spremni" i dizanje desnice može biti kažnjivo prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, a u određenim okolnostima i prema Kaznenom zakonu. Policija je izvijestila da tijekom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije nije bilo većih incidenata.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
doček rukometaša fašizam ivan matanović za dom spremni

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ