Ubijen sin Moamera Gadafija

Saif al-Islam Gadafi, najpoznatiji sin pokojnog libijskog čelnika Moamera Gadafija, ubijen je, potvrdili su u utorak izvori bliski obitelji, njegov dugogodišnji odvjetnik Khaled el-Zaydi te više libijskih medija. Iako su vijest prenijeli i savjetnici njegovog političkog tima, detalji koji okružuju okolnosti smrti za sada ostaju nejasni i obavijeni velom kontradiktornih informacija, a službene potvrde libijskih vlasti još uvijek nema.
Njegova smrt označava simboličan kraj jedne ere za pristaše starog režima i unosi dodatni element kaosa u ionako krhku političku situaciju u Libiji, zemlji koja je desetljećima razapeta između rivalskih vlada i moćnih oružanih frakcija.
Oprečne informacije o smrti
Prvi izvještaji o smrti Gadafijevog sina donose oprečne informacije o lokaciji i načinu na koji je stradao. Prema jednoj verziji, koju je prenio i dopisnik Al Jazeere, Saif al-Islam ubijen je u zapadnom gradu Zintanu, gdje je proveo veći dio posljednjeg desetljeća, prvo kao zatvorenik, a potom kao slobodan čovjek pod zaštitom lokalne milicije. Drugi izvori, međutim, navode da se incident dogodio u jugozapadnoj regiji Al-Hamadah.
Postoje i neslaganja oko samog čina ubojstva. Pojedini libijski mediji izvijestili su da je ubijen tijekom oružanog sukoba s moćnom Brigadom 444, jednom od najjačih vojnih formacija stacioniranih u Tripoliju. Međutim, zapovjedništvo Brigade 444 brzo je i odlučno demantiralo bilo kakvu umiješanost u incident.
Druga, dramatično drugačija verzija događaja, koju prenosi Al Arabiya, tvrdi da je Saif al-Islam bio žrtva ciljanog napada. Prema tim navodima, četvorica neidentificiranih napadača upala su u njegov vrt, zapucala na njega i potom pobjegla, pišu 24sata.
