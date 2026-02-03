Ubijen sin Moamera Gadafija

Prvi izvještaji o smrti Gadafijevog sina donose oprečne informacije o lokaciji i načinu na koji je stradao. Prema jednoj verziji, koju je prenio i dopisnik Al Jazeere, Saif al-Islam ubijen je u zapadnom gradu Zintanu, gdje je proveo veći dio posljednjeg desetljeća, prvo kao zatvorenik, a potom kao slobodan čovjek pod zaštitom lokalne milicije. Drugi izvori, međutim, navode da se incident dogodio u jugozapadnoj regiji Al-Hamadah.