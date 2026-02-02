Doček rukometaša bez intervencije policije

Prije, tijekom i nakon dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića nije bilo incidenata niti policijskog postupanja, doznaje Hina iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).
Tisuće navijača okupile su se na glavnom zagrebačkom trgu kako bi dočekali rukometnu reprezentaciju koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončanu medalju.
Doček je organizirala Vlada u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS), mimo Grada Zagreba. Na pozornici su, prema želji HRS-a, nastupili Zaprešić Boysi, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.
Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je osudio odluku Vlade da organizira doček rukometaša na Trgu bana Jelačića bez suglasnosti gradske vlasti, nazvavši je neustavnom, nezakonitom i "piratskim aktom". Ocijenio je da takvim postupanjem Vlada "otima državu" i potiče podjele u društvu.
"Ujedinjeni protiv fašizma" vs. "Za dom spremni"
Uoči dočeka, saborski zastupnici lijeve oporbe poručili su da je premijer Andrej Plenković izveo "ustavni udar" te instrumentalizirao sportaše i policiju.
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odbacio je optužbe o protuzakonitom i protuustavnom djelovanju Vlade, ocijenivši istupe lijeve oporbe prozirnima, neutemeljenima i dijelom "strategije kaosa".
Tijekom Thompsonova nastupa, na jednoj od zgrada na Trgu bana Jelačića razvijen je transparent s natpisom "Ujedinjeni protiv fašizma", dok su se među publikom mogle vidjeti zastave s prvim bijelim poljem te šalovi s natpisom "Za dom spremni".
